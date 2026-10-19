Bộ Giáo dục hướng dẫn tính phụ cấp thâm niên cho giáo viên

Liên quan đến phản ánh của bà Nguyễn Thị Hạnh (Đắk Lắk) gửi qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, bà Hạnh cho biết từng là giáo viên mầm non tư thục từ tháng 11/2019 và có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Đến tháng 3/2023, bà trúng tuyển viên chức, giảng dạy tại một trường mẫu giáo công lập cho tới nay.

Ảnh minh hoạ.

Tính đến tháng 11/2024, bà Hạnh đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm, nhưng đến cuối tháng 12/2024 mới có quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Từ thực tế này, bà Hạnh băn khoăn liệu thời gian công tác trước khi có quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp có được cộng dồn để tính hưởng phụ cấp thâm niên hay không.

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, nhà giáo trực tiếp giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) sẽ được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm công tác đủ 12 tháng được tính thêm 1%.

Đối chiếu với trường hợp cụ thể của bà Nguyễn Thị Hạnh, khi được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non vào tháng 12/2024, không tính thời gian tập sự, nếu có đủ 5 năm (60 tháng) đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bà hoàn toàn đủ điều kiện tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo đúng quy định.