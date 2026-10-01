Bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương những tháng cuối năm 2026

Chiều 30/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương và kết nối trực tuyến đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cùng hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái; cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ và một số doanh nghiệp, tập đoàn.

Sản xuất công nghiệp và thương mại duy trì xu hướng tích cực

Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và 9 tháng năm 2026, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bùi Huy Sơn cho biết, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Bộ Công Thương được giao 8 chỉ tiêu tăng trưởng. Đến hết 9 tháng năm 2026, có 6/8 chỉ tiêu đạt hoặc vượt mục tiêu, gồm 3 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt.

Thông tin cụ thể về tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại của ngành, Vụ trưởng Bùi Huy Sơn cho biết, sau 9 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất, thương mại và năng lượng nhìn chung duy trì xu hướng tích cực, song mức độ phục hồi và chất lượng tăng trưởng giữa các lĩnh vực còn phân hóa, đồng thời xuất hiện một số rủi ro cơ cấu cần được quản trị chủ động trong những tháng cuối năm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2026.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số và cơ bản bám sát kịch bản. Dự kiến IIP 9 tháng tăng 12,1-12,2%. Thị trường trong nước tiếp tục là điểm tựa của tăng trưởng, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 13,1-13,6%. Xuất khẩu tăng mạnh 24,0%, tiếp tục là động lực nổi bật, nhưng chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều. Cán cân thương mại nhập siêu 21,83 tỷ USD.

Điện và năng lượng cơ bản được bảo đảm, nhưng tiến độ bổ sung công suất nguồn vẫn là điểm cần lưu ý. Bên cạnh đó, thương mại điện tử tiếp tục phát triển nhưng chưa đồng đều; tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 68%, vượt mục tiêu, trong khi quy mô thị trường B2C mới chưa đạt mục tiêu.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bùi Huy Sơn trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ giải pháp trong quý IV/2026.

Trong những tháng cuối năm, để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, Bộ Công Thương ưu tiên tập trung các nhóm giải pháp: ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho chế biến, chế tạo, đơn hàng, nguyên liệu và các dự án có khả năng tạo thêm sản lượng ngay trong năm; đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm; xây dựng phương án cung ứng điện theo các kịch bản phụ tải; bảo đảm nhiên liệu và dự trữ.

Cùng với đó, tiếp tục khai thác hiệu quả các FTA, đa dạng hóa thị trường và tăng cường cảnh báo sớm về thuế quan, phòng vệ thương mại, xuất xứ, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng chất lượng, thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường. Đối với thị trường trong nước, tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, kết nối cung - cầu, khuyến mại tập trung và phát triển hệ thống phân phối và đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử.

Cũng tại hội nghị, đại diện các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ cùng hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã trao đổi, thảo luận đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, công nghiệp, thương mại; cùng với đó đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bộ giải pháp cho kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả toàn ngành Công Thương đạt được trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng. Bộ trưởng khẳng định, ngành Công Thương đã hoàn thành và đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là bảo đảm an ninh năng lượng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận, nêu bộ giải pháp để toàn ngành đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, ngành Công Thương tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức. Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Bộ Công Thương được giao 8 chỉ tiêu tăng trưởng. Đến hết 9 tháng, vẫn còn 2/8 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu, trong đó có tổng công suất nguồn điện và tăng trưởng thương mại điện tử. Đây là những thách thức lớn, đòi hỏi toàn ngành tiếp tục nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, ngành Công Thương cũng chịu áp lực từ những yếu tố bên ngoài như thương mại toàn cầu biến động khó lường, lạm phát và biến đổi khí hậu, đặt ra yêu cầu phải chủ động nhận diện, dự báo và có giải pháp ứng phó phù hợp trong những tháng cuối năm.

Theo Bộ trưởng, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, ngành Công Thương cần xây dựng bộ giải pháp điều hành cho quý IV, dựa trên dư địa và các động lực tăng trưởng. Bên cạnh những động lực truyền thống đã cận biên, cần rà soát, xác định và phát huy những động lực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ; các tập đoàn, doanh nghiệp và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ:

Thứ nhất, liên quan đến các giải pháp về thể chế và nhiệm vụ trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Công Thương. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo Vụ Pháp chế, trên cơ sở kế hoạch quý IV và những khó khăn, thách thức đã được nhận diện, cần tập trung đơn giản hóa thủ tục, xử lý những khó khăn trong giải quyết công việc hành chính. Đồng thời nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra là hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng thể chế, xây dựng pháp luật.

Thứ hai, liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất, trong mọi tình huống không được để đứt gãy, không để thiếu năng lượng và cũng không để giá năng lượng tăng cao. Mục tiêu này phải đồng bộ với lộ trình dịch chuyển năng lượng. Đây là những khía cạnh quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Để thực hiện được mục tiêu này, yêu cầu được đặt ra là phải hoàn thiện về thể chế. Theo đó, trong quý IV/2026, Bộ trưởng lưu ý ưu tiên cao nhất cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Song song đó, hoàn thiện các nội dung còn tồn tại trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, Bộ trưởng đề nghị đánh giá và nhìn rõ lại toàn bộ bức tranh ngành công nghiệp, từ đó xây dựng lại chính sách về công nghiệp, chú trọng phát triển khu công nghiệp.

Đối với lĩnh vực địa chất, khoáng sản mới tiếp nhận, Bộ trưởng đề nghị tất cả các đơn vị trong Bộ nghiên cứu thêm về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để phối hợp với Cục Địa chất và Khoáng sản, cùng chia sẻ và phối hợp trong quá trình thực hiện công việc, đặc biệt là công tác xây dựng pháp luật.

Riêng đối với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực công nghiệp, Bộ trưởng đề nghị đánh giá và nhìn rõ lại toàn bộ bức tranh công nghiệp của đất nước, từ đó xây dựng lại chính sách về công nghiệp, chú trọng phát triển khu công nghiệp.

Thứ ba, nhóm nhiệm vụ liên quan đến phát triển thị trường trong nước. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị, trong quý IV, tiếp tục hoàn thiện thể chế, hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; tập trung hoàn thiện dự án Luật.

Đối với mục tiêu tăng trưởng bán lẻ trong cơ cấu thương mại trong nước. Mục tiêu đặt ra là 14%, do đó, phải tập trung thúc đẩy tiêu dùng và bán lẻ trong nước, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ; phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành để triển khai tại địa phương.

Thứ tư, liên quan đến xuất nhập khẩu và phát triển thị trường nước ngoài, trong những tháng cuối năm, mục tiêu đặt ra là giảm nhập siêu xuống dưới 10 tỷ USD. Theo đó, Bộ trưởng cho rằng cần tận dụng hiệu quả các FTA đã ký kết.

Cùng với đó, quản trị thị trường nước ngoài theo chiến lược dài hạn, mở rộng dư địa tại các thị trường còn tiềm năng. Song song đó, tập trung vào công tác phòng vệ thương mại, tăng cường cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin, kết nối với các địa phương để xử lý các vấn đề liên quan đến điều tra thương mại; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Về thương mại điện tử, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu tăng trưởng thương mại điện tử đạt ít nhất 21%. Đồng thời, phải tận dụng lợi thế của hệ thống pháp luật về thương mại để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

Đối với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng đề nghị các thương vụ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, cập nhật kết quả định kỳ, đặc biệt các địa bàn, thị trường có yếu tố đặc thù; đồng thời tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin với các Cục, Vụ trong nước cũng như các thương vụ tại những địa bàn khác để đổi thông tin, bổ trợ cho nhau.

Đối với Sở Công Thương các địa phương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị các địa phương nắm chắc địa bàn của mình trong lĩnh vực Công Thương, tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố về tổ chức, quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch của ngành Công Thương.

Về công tác truyền thông, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu tiếp tục đổi mới, chủ động tuyên truyền chính sách, kết quả và những đóng góp của ngành, nhất là trong cải cách thể chế, thủ tục hành chính, qua đó nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Bộ.

9 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thị trường trong nước tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, phần lớn các chỉ tiêu bám hoặc vượt kế hoạch.