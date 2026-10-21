'Bố già đường biên' vừa bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp Lào bắt là ai?

Sáng 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng Việt Nam và Lào đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ tập kết khoảng 30 tấn pháo tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Các đối tượng gồm A Mày (64 tuổi, biệt danh “Bố già đường biên”), Thạo A Lăm (43 tuổi) và Thạo Đỏ (45 tuổi), cùng trú tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Lực lượng chức năng tiêu hủy tang vật khoảng 30 tấn pháo các loại. Ảnh: Hoài Nam.

Trước đó, ngày 13/9, lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.120 thùng pháo các loại, với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn.

Thời điểm lực lượng chức năng đột kích các kho hàng, nhóm đối tượng liên quan đã lợi dụng đêm tối, trời mưa và địa hình phức tạp để bỏ trốn vào rừng.

A Mày, biệt danh "Bố già đường biên" bị bắt giữ. Ảnh: Hoài Nam.

Sau quá trình truy xét, đến ngày 19/10, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ.

Sau đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet tổ chức tiêu hủy toàn bộ số pháo tang vật. Các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, truy xét những đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.