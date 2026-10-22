'Bố già đường biên' của đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ xuyên biên giới bị bắt giữ cùng 30 tấn pháo

3 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ xuyên biên giới bị bắt giữ.

Ngày 21-10, BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng 2 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) vừa phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo trái phép từ Lào vào Việt Nam, thu giữ khoảng 30 tấn pháo các loại và bắt giữ 3 đối tượng: A Mày (1962, biệt danh “Bố già đường biên”); Thạo A Lăm (1983); Thạo Đỏ (1981, đều trú huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet).

Theo BĐBP tỉnh Quảng Trị, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, lực lượng nghiệp vụ BĐBP tỉnh Quảng Trị cùng Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (BĐBP) phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet đã đấu tranh, phối hợp phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt (huyện Sê Pôn). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.120 thùng pháo, gồm: pháo 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây và nhiều loại khác. Tổng trọng lượng tang vật khoảng 30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại.

Ban chuyên án bắt giữ đối tượng A Mày, tức “Bố già đường biên”.

Trong quá trình lực lượng chức năng triển khai kiểm tra, các đối tượng đã lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa lũ và địa hình phức tạp để trốn vào rừng, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Với bản lĩnh, tinh thần quyết tâm, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, xác minh và tổ chức truy xét các đối tượng liên quan.

Quá trình đấu tranh, truy bắt được triển khai quyết liệt, bảo đảm an toàn về người, vũ khí và trang bị. Sau thời gian truy xét, đến ngày 19-10, tại khu vực bản Mỹ Yên-Mã Hạt (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet), lực lượng nghiệp vụ BĐBP tỉnh Quảng Trị cùng Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (BĐBP) phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet đã đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, gồm: A Mày (tức “Bố già đường biên”); Thạo A Lăm và Thạo Đỏ.

30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại bị thu giữ tại 7 kho hàng sát biên giới Việt Nam-Lào.

Theo BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị, với tổng trọng lượng tang vật khoảng 30 tấn, đây là chuyên án thu giữ số lượng pháo các loại lớn nhất từ trước đến nay. Sau khi thu giữ, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet phối hợp tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật theo quy định.

Hiện, lực lượng chức năng 2 bên tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh, mở rộng truy xét, bắt giữ các đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan đến chuyên án nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.