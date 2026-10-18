'Bố già' của Thung lũng Silicon tuyển dụng trợ lý: 'Làm việc 12 tiếng một ngày, trực ca 24/24 trong 3 năm'

Tại Thung lũng Silicon, một thông báo tuyển dụng vừa xuất hiện với yêu cầu làm việc 12 giờ mỗi ngày, kèm theo kỳ vọng nhân viên phải luôn trong trạng thái sẵn sàng làm việc 24/7, bao gồm cả các buổi tối và cuối tuần, đang thu hút sự chú ý.

Theo tờ The Wall Street Journal (WSJ), công ty đầu tư mạo hiểm Khosla Ventures (Mỹ) gần đây đã đăng tuyển vị trí "chánh văn phòng" (chief of staff) để hỗ trợ nhà sáng lập Vinod Khosla. Thông báo tuyển dụng yêu cầu ứng viên phải làm việc tại văn phòng ít nhất 12 giờ mỗi ngày (từ 8h sáng đến 8h tối), đồng thời phải sẵn sàng xử lý công việc vào các buổi tối và cuối tuần khi cần thiết. Vị trí này cũng đòi hỏi ứng viên cam kết gắn bó với chế độ làm việc trên trong vòng ba năm.

Khosla Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng tại Thung lũng Silicon, từng rót vốn vào các doanh nghiệp như OpenAI, Stripe và DoorDash. Nhà sáng lập công ty, ông Vinod Khosla, được xem là một trong những nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Thung lũng Silicon. Ryan Batra, Phó Chủ tịch phụ trách nhân tài tại Khosla Ventures, chia sẻ trên LinkedIn về vị trí này: "Nếu bạn cần một khung giờ làm việc cố định, một quy trình vận hành được vạch sẵn, hay sự chỉ dẫn thường xuyên, thì vị trí này không dành cho bạn".

Nhà sáng lập công ty Khosla Ventures, ông Vinod Khosla, được xem là một trong những nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Thung lũng Silicon.

Thông báo tuyển dụng này thu hút sự chú ý không chỉ vì cường độ làm việc cao. Đối với nhiều ứng viên, cơ hội được làm việc sát cánh cùng một nhà đầu tư tên tuổi, đồng thời học hỏi trực tiếp về quy trình ra quyết định đầu tư và quản trị doanh nghiệp chính là điểm hấp dẫn nhất. Ở vai trò này, "chánh văn phòng" sẽ đảm nhận nhiều trọng trách, từ việc tham gia các cuộc họp điều hành, soạn thảo báo cáo cho đến hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh. Khosla Ventures cho biết, công việc này bao gồm cả việc đánh giá các cơ hội đầu tư tiềm năng, phối hợp với các công ty trong danh mục đầu tư và xây dựng mạng lưới quan hệ bên ngoài. Nói cách khác, công ty đang tìm kiếm một "đối tác tư duy" (thought partner) để hỗ trợ nhà sáng lập trong quá trình ra quyết định, thay vì chỉ đơn thuần là một người sắp xếp lịch trình hành chính. Dù mức đãi ngộ chưa được tiết lộ, nhưng với sự quan tâm lớn ngay từ đầu, Khosla Ventures dự kiến ​​sẽ nhận được hơn 1.000 hồ sơ ứng tuyển. Trên nền tảng X, ông Khosla cho biết: "Bạn không cần phải biết mọi thứ về các lĩnh vực mà tôi đang hoạt động", đồng thời nhấn mạnh thêm: "Điều quan trọng là tốc độ học hỏi của bạn, những câu hỏi bạn đặt ra và liệu bạn có khả năng tư duy từ những nguyên lý cơ bản (first principles) hay không?".

Các phản ứng trái chiều đã xuất hiện. Matteo Franceschetti, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp công nghệ giấc ngủ Eight Sleep, cho biết: "Nếu không bận điều hành công ty, tôi chắc chắn đã ứng tuyển rồi". Alexis Ohanian, đồng sáng lập cộng đồng trực tuyến Reddit, cũng mô tả đây là một cơ hội có thể thay đổi cuộc đời. Ngược lại, cũng có những ý kiến ​​chỉ trích rằng các yêu cầu như vậy chẳng khác nào bóc lột sức lao động quá mức. Một số người chỉ ra rằng, những điều kiện này thực chất biến toàn bộ cuộc sống của nhân viên thành thứ phục vụ cho công ty.

Thung lũng Silicon từ lâu đã nổi tiếng với văn hóa làm việc nhiều giờ và sự cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, theo một phân tích từ tờ The Wall Street Journal (WSJ), sự phát triển nhanh chóng của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến văn hóa này trở nên rõ rệt và công khai hơn bao giờ hết. Nếu như trước đây, làm việc nhiều giờ thường được giữ kín, thì nay nó dần được nhìn nhận như một thước đo cho lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp hoặc năng lực của cá nhân nhân viên. Margaret O’Mara, Giáo sư Lịch sử tại ĐH Washington, chia sẻ: "Những điều vốn không được bàn tán công khai trước đây, nay lại được thảo luận một cách rất thẳng thắn".

Trên thực tế, trong giới sáng lập các công ty khởi nghiệp AI trẻ tuổi, mô hình làm việc "996", làm từ 9h sáng đến 9h tối, sáu ngày một tuần đang dần trở nên phổ biến. Điều này đồng nghĩa với việc làm việc 72 giờ mỗi tuần. Một số quy trình tuyển dụng thậm chí bắt đầu thử thách khả năng chịu đựng cường độ công việc cao của ứng viên. Chẳng hạn, công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm Corgi đã yêu cầu một số ứng viên thực hiện các nhiệm vụ công việc thực tế trong vài ngày, bao gồm cả cuối tuần, để kiểm tra xem họ có thể đảm đương được khối lượng công việc nặng nề đó hay không. Trước đó trong năm nay, công ty khởi nghiệp Lemonlime thậm chí còn đưa ra lời mời phỏng vấn cho bất kỳ ai chịu xăm hình logo công ty tại một sự kiện kết nối.

Trước làn sóng tranh cãi ngày càng lớn, Khosla đã đăng tải một bài viết giải thích thêm trên nền tảng X: "Gạt chuyện đùa sang một bên, nói thẳng ra là vị trí này không có quy định cố định về giờ làm việc, dù cường độ công việc thực sự rất cao. Cá nhân tôi làm việc 80 giờ mỗi tuần, và người này cần phải có khả năng theo kịp nhịp độ đó”.

Những người từng đảm nhiệm vai trò chánh văn phòng cho Khosla đều cho rằng, bản thân trải nghiệm công việc này đã là một phần thưởng xứng đáng. Hesam Motlagh, một nhà sáng lập khởi nghiệp kiêm giảng viên thỉnh giảng tại ĐH Stanford, người từng giữ vị trí này từ năm 2021 đến 2023 chia sẻ: “Tôi không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả hết đây là một trải nghiệm học hỏi tuyệt vời đến nhường nào”.