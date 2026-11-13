Bộ GDĐT yêu cầu các trường không huy động phụ huynh đóng góp tổ chức kỷ niệm 20/11

Bộ GDĐT yêu cầu các trường tuyệt đối không huy động đóng góp của phụ huynh, học sinh tổ chức 20.11. Ảnh: Đinh Hiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 8010/BGDĐT-NGCBQLGD gửi các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu các sở, cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung và quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; bảo đảm sự ghi nhận, tri ân nhà giáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Các hoạt động cần được tổ chức theo hướng tinh gọn, thiết thực, ý nghĩa; không phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí.

Bộ khuyến khích tổ chức tại cơ sở giáo dục, gắn với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống và xây dựng văn hóa học đường, đồng thời không làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, học tập.

Đặc biệt, Bộ GDĐT lưu ý các trường tuyệt đối không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các cơ sở giáo dục cần chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhà giáo và người học.

Bên cạnh đó, Bộ đề nghị các sở, trường tổ chức thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ.

Các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục sử dụng các kênh thông tin, nền tảng số hiện có để giới thiệu nhà giáo tiêu biểu, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò; bảo đảm thông tin chính xác, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền đối với hình ảnh theo quy định; không tạo thêm áp lực hoặc phát sinh công việc không cần thiết cho nhà giáo.

Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cần được rà soát, giải quyết kịp thời; các vấn đề vượt thẩm quyền phải được kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo.

Bộ cũng yêu cầu biểu dương, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thực chất cho sự nghiệp giáo dục. Trong đó, chú trọng ghi nhận những nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.