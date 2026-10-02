Bộ GDĐT xây dựng bộ sách giáo khoa mới dùng chung toàn quốc từ năm 2028

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc một số nội dung quan trọng liên quan đến sách giáo khoa (SGK), trong đó có đề cập đến bộ SGK mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Cụ thể, Bộ GDĐT giao Vụ Giáo dục Phổ thông là đầu mối, chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu SGK năm học 2026-2027, chỉ đạo, hướng dẫn giải pháp hỗ trợ học tập, tăng cường sử dụng sách điện tử.

Học sinh tìm đọc sách tại một nhà sách. Ảnh minh hoạ

Vụ Giáo dục Phổ thông xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ SGK mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029. Đồng thời, Vụ nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền SGK là tài sản của Nhà nước, do Bộ GDĐT chỉ đạo biên soạn.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng SGK; rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành SGK, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua SGK của học sinh.

Ban Quản lý các dự án chủ trì tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc (tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ GDĐT; quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số; đăng ký quyền tác giả theo quy định); xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí SGK cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm truy cập miễn phí bản điện tử SGK; thực hiện chuyển giao bản quyền bộ SGK theo phương án được Bộ trưởng phê duyệt; phối hợp xây dựng phương án đổi mới phát hành, cắt giảm khâu trung gian.

Nội dung trên được thực hiện sau Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về cung ứng SGK, rà soát chương trình, SGK giáo dục phổ thông.