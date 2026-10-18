Bộ GDĐT làm rõ trường hợp giáo viên phải bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp

Trường hợp giáo viên phải bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp là câu hỏi thầy cô quan tâm. Ảnh: Tường Vân

Ông Đặng Hoàng Việt (Vĩnh Long) được tuyển dụng giáo viên ngày 1.12.2015, được bổ nhiệm Giáo viên THCS hạng II (V.07.04.11) ngày 1.12.2016. Ngày 1.9.2019, ông được thuyên chuyển sang dạy tiểu học, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn liên tục đến nay.

Tháng 4.2024, ông Việt tốt nghiệp thạc sĩ, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định hiện hành.

Tháng 3.2025, ông tham gia đợt xét chuyển chức danh nghề nghiệp do Sở Nội vụ (cơ quan có thẩm quyền) tổ chức. Tại văn bản kết luận, Sở Nội vụ xác định thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III và hạng II (theo hệ thống cũ) của ông tính đến thời điểm thẩm định hồ sơ là 8 năm 3 tháng, chưa đủ điều kiện về thời gian để bổ nhiệm ngay vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II mới (V.07.03.28).

Đồng thời, Sở Nội vụ kết luận, khi đủ thời gian giữ hạng từ 9 năm trở lên (không tính thời gian tập sự), cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm và xếp lương của ông vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II (V.07.03.28). Ngày 1.12.2025, ông đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II (V.07.03.28).

Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT quy định:

"Trường hợp giáo viên tiểu học chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư này thì tiếp tục giữ hạng, mã số, hệ số lương của chức danh nghề nghiệp hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng mà không phải qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp".

Đối chiếu quy định trên, ông Việt thấy ông thuộc trường hợp tiếp tục giữ hạng hiện có cho đến khi đủ điều kiện và được bổ nhiệm trực tiếp sang chức danh nghề nghiệp tương ứng, không phải qua thi hoặc xét thăng hạng lại.

Tuy nhiên, có ý kiến, ông phải bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III theo khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT. Ông Việt cho rằng điều này chưa phù hợp, bởi ông đã tham gia một đợt xét chuyển hạng do cơ quan có thẩm quyền tổ chức và đã có kết luận chính thức của Sở Nội vụ về điều kiện và lộ trình bổ nhiệm.

Ông Việt đề nghị giải đáp, khi đã đủ điều kiện về thời gian giữ hạng vào ngày 1.12.2025, ông hiểu ông không thuộc trường hợp phải bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III, mà đủ điều kiện để được xem xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II (V.07.03.28) theo đúng quy định của Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT và kết luận của cơ quan có thẩm quyền (Sở Nội Vụ) có đúng không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Trước ngày 14.4.2026, việc chuyển xếp chức danh đối với giáo viên THCS thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2.2.2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14.4.2023).

Theo đó, khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT quy định:

"Kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông được bổ nhiệm vào hạng cao hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thì phải thực hiện bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 03 tháng 11 năm 2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 03 tháng 11 năm 2015)".

Trường hợp này không bao gồm đối tượng được tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ hoặc chính sách tuyển dụng đặc thù của địa phương (nếu có).

Theo thông tin ông Việt cung cấp, thời điểm tháng 12.2016, sau khi hoàn thành chế độ tập sự, ông được bổ nhiệm ngay vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng II theo trình độ đào tạo mà không thông qua thi hoặc xét thăng hạng. Trường hợp của ông có thể thuộc đối tượng bổ nhiệm lại nêu trên do việc bổ nhiệm chưa bảo đảm đạt đủ các tiêu chuẩn của Giáo viên THCS hạng II và chưa đáp ứng nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo pháp luật về viên chức tại thời điểm bổ nhiệm.

Trường hợp của ông Việt cần liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức tại địa phương để được rà soát hồ sơ và hướng dẫn, giải quyết theo quy định.