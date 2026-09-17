Bộ GDĐT dự kiến mỗi ngành đại học chỉ được dùng 1 phương thức xét tuyển

Ngày 17/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ GDĐT ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh

Theo dự thảo, mỗi trường đại học chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 1 phương thức tuyển sinh, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Mỗi phương thức tuyển sinh gắn với một mã số phương thức tuyển sinh theo danh sách công bố của bộ và phải bảo đảm cơ hội cho tất cả các thí sinh tham gia xét tuyển, quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển, điều kiện trúng tuyển.

11 mã phương thức xét tuyển được bộ dự kiến như sau:

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026, Bộ GDĐT quy định mỗi trường được xét tuyển tối đa 5 phương thức, không giới hạn phương thức xét tuyển từng ngành như dự thảo thông tư.

Về nguồn tuyển, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.