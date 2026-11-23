Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa gửi Dự thảo hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ theo đề chung gửi các sở GDĐT lấy ý kiến.

Theo dự thảo, sở GDĐT lựa chọn môn học đánh giá bằng điểm số, ưu tiên môn học bắt buộc được dạy học thống nhất trong cùng khối lớp; không quá 3 môn/khối lớp/đợt kiểm tra định kỳ cuối kỳ; việc lựa chọn căn cứ yêu cầu cần đạt của chương trình, mục tiêu quản lý chất lượng và điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm thiết thực, không dàn trải.

Một giờ học của thầy và trò Hà Nội.

Đối với năm học 2026-2027, Bộ khuyến khích thực hiện với các môn Toán, Tiếng Việt (lớp 5) và Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1 (lớp 9, lớp 12). Môn Tiếng Việt, môn Ngoại ngữ 1 chỉ áp dụng đề chung cho phần kiểm tra viết; các kỹ năng còn lại do nhà trường đánh giá theo quy định.

Sở GDĐT thông báo bằng văn bản và công khai danh mục môn học ra đề kiểm tra chung, khối lớp, thời gian, thời lượng, phạm vi nội dung, hình thức kiểm tra, định dạng đề chậm nhất 4 tuần trước khi kiểm tra. Riêng kỳ cuối học kỳ I năm học 2026-2027 thông báo chậm nhất 2 tuần trước khi kiểm tra.

Bộ yêu cầu bảo đảm minh bạch về yêu cầu đánh giá, không công bố trước nội dung đề, câu hỏi kiểm tra. Các cơ sở giáo dục phổ biến đầy đủ kế hoạch, quy định, trách nhiệm và hành vi bị nghiêm cấm trong kiểm tra, đánh giá đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Về đề kiểm tra chung, Bộ dự kiến, phạm vi nội dung là các yêu cầu cần đạt của môn học kiểm tra chung mà học sinh đã được học đến trước thời điểm diễn ra kiểm tra.

Sở GDĐT rà soát kế hoạch giáo dục của các nhà trường để xác định phạm vi nội dung chung; trường hợp cần thiết, hướng dẫn nhà trường điều chỉnh kế hoạch giáo dục, bảo đảm không kiểm tra nội dung học sinh chưa được học, không dồn ép, xáo trộn hoạt động dạy học.

Sở GDĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành ma trận, định dạng đề, bản đặc tả thống nhất toàn tỉnh, ổn định trong năm học; việc điều chỉnh (nếu có) phải được thông báo kịp thời.

Ma trận và định dạng đề được công khai để giáo viên, học sinh chủ động trong dạy học, ôn tập; bản đặc tả chi tiết của từng đề, đề kiểm tra, đáp án, hướng dẫn chấm và câu hỏi chưa sử dụng trong ngân hàng câu hỏi được quản lý chặt chẽ, không công bố, không cung cấp cho cơ sở giáo dục trước thời điểm kiểm tra.

Bộ dự kiến năm học 2026-2027, sở GDĐT tổ chức xây dựng nhiều đề tương đương theo một ma trận, bản đặc tả (có đề dự bị), tương đương về phạm vi nội dung, yêu cầu cần đạt, số lượng và tỉ trọng câu hỏi, mức độ, độ khó, thời lượng, hướng dẫn chấm, được thẩm định độc lập trước khi sử dụng.

Sở GDĐT cũng được quyết định số lượng đề và phương án sử dụng đề (theo cụm trường, địa bàn hoặc theo mã đề) đảm bảo khách quan khi chọn đề, phù hợp với quy mô, điều kiện của địa phương, hạn chế nguy cơ đề bị phát tán trước thời điểm kiểm tra; cơ sở giáo dục sử dụng đề theo phân công của Sở GDĐT, không tự lựa chọn đề; các cơ sở giáo dục sử dụng cùng một đề phải tổ chức kiểm tra cùng thời điểm theo lịch do Sở GDĐT quy định; đồng thời xây dựng, thẩm định, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi theo môn học, khối lớp, yêu cầu cần đạt.

Từ năm học 2027-2028, căn cứ mức độ đáp ứng của ngân hàng câu hỏi, Sở GDĐT từng bước xây dựng đề kiểm tra chung từ ngân hàng câu hỏi theo quy trình thống nhất.

Bộ lưu ý các địa phương không dùng kết quả để xếp hạng, thi đua, khen thưởng; không giao chỉ tiêu về điểm số.