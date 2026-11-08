Bộ GDĐT đề xuất quy đổi nhiều hoạt động chuyên môn của giáo viên ra tiết dạy

Bộ GDĐT đề xuất nhiều hoạt động giáo dục được tính vào định mức tiết dạy. Ảnh: Tường Vân

Theo Điều 13 dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông và dự bị đại học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lấy ý kiến, Bộ đã đề xuất quy đổi nhiều hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy nhằm tính vào định mức giảng dạy của giáo viên.

Đối với giáo viên dạy trong trường THPT chuyên, dự thảo phân biệt hai chương trình. Giáo viên dạy các tiết thuộc Chương trình giáo dục phổ thông được quy đổi 1 tiết dạy bằng 1 tiết định mức. Trong khi đó, giáo viên dạy các tiết thuộc Chương trình giáo dục nâng cao dành cho môn chuyên được quy đổi 1 tiết dạy bằng 3 tiết định mức.

Với giáo viên tham gia dạy phụ đạo hoặc dạy thêm cho học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, 1 tiết dạy được quy đổi tối đa 1,5 tiết định mức.

Dự thảo cũng đề xuất quy đổi 1 tiết dạy bằng 1,5 tiết định mức đối với giáo viên được phân công dạy minh họa tại buổi sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch; giáo viên làm báo cáo viên tại lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên do hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền tổ chức, bao gồm cả giáo viên cốt cán.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc quy đổi đối với hoạt động dạy học bằng tiếng nước ngoài. Theo đó, giáo viên dạy các môn học không phải ngoại ngữ, có mỗi tiết dạy bằng tiếng nước ngoài với tỉ lệ từ 30% trở lên thời lượng dạy bằng tiếng nước ngoài, được quy đổi tối đa 2 tiết định mức.

Nhiều hoạt động giáo dục khác được tính vào định mức tiết dạy

Đối với giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh; hướng dẫn học sinh tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật hoặc cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, Bộ GDĐT dự kiến 1 tiết dạy được quy đổi tối đa 2 tiết định mức.

Dự thảo quy định riêng đối với giáo viên dạy tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một. Nếu dạy trong thời gian nghỉ hè, 1 tiết dạy được quy đổi bằng 1,5 tiết định mức; nếu dạy trong thời gian khác, 1 tiết dạy được quy đổi bằng 1 tiết định mức.

Với giáo viên làm báo cáo viên tại hoạt động ngoại khóa, dạy hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp do nhà trường tổ chức cho học sinh theo quy mô khối lớp hoặc quy mô trường, có giáo án, kế hoạch dạy học hoặc đề cương báo cáo, 1 tiết dạy được đề xuất quy đổi bằng 1,5 tiết định mức.

Đối với giáo viên tại trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, các nhiệm vụ quản lý học sinh, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục đặc thù của nhà trường được quy đổi ra tiết dạy. Số tiết quy đổi do hiệu trưởng quyết định bằng văn bản sau khi thống nhất tại cuộc họp tập thể giáo viên. Văn bản quy định phải được gửi cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp để báo cáo.

Riêng giáo viên dạy tại lớp khuyết tật trong trường phổ thông (không phải trường dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập), theo dự thảo của Bộ GDĐT, 1 tiết dạy được quy đổi tối đa 2 tiết định mức.