Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, áp dụng từ cấp trung học phổ thông đến trình độ đại học để lấy ý kiến rộng rãi. Dự thảo đáng chú ý với những quy định cụ thể về thời lượng, nội dung giảng dạy và yêu cầu đầu ra đối với người học ở từng cấp học, trình độ đào tạo.

Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh được xây dựng theo hướng kết hợp kiến thức lý thuyết với rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh, sinh viên. Ảnh: GDĐT.

Chú trọng giáo dục phẩm chất và trách nhiệm công dân

Theo dự thảo, Chương trình môn học GDQPAN nhằm giúp học sinh, sinh viên phát triển các phẩm chất yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm; bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội.

Về năng lực, chương trình góp phần phát triển các năng lực chung gồm năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; đồng thời hình thành các năng lực đặc thù về nhận thức các vấn đề quốc phòng, an ninh và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống.

Chương trình cũng chú trọng nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong chính quy.

Quy định số tiết GDQPAN từ THPT đến đại học

Dự thảo quy định tổng thời lượng môn học GDQPAN đối với cấp trung học phổ thông và trung học nghề là 105 tiết, trong đó lớp 10 có 35 tiết, lớp 11 có 35 tiết và lớp 12 có 35 tiết.

Đối với trình độ trung cấp, tổng thời lượng chương trình là 81 giờ; trình độ cao đẳng, đại học là 177 giờ. Mỗi giờ học được tính bằng 50 phút.

Việc tổ chức giảng dạy ở cấp trung học phổ thông và trung học nghề được bố trí theo kế hoạch giáo dục của cả năm học. Các bài thực hành có thể được tổ chức giảng dạy tập trung theo lớp nhưng không quá 3 tiết trong một buổi học và không quá 1 buổi học trong một tuần.

Đối với trình độ trung cấp, chương trình gồm 2 học phần; đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng, đại học có thời lượng 96 giờ, gồm 2 học phần; đào tạo trình độ cao đẳng, đại học có thời lượng 177 giờ, gồm 4 học phần.

Gắn kiến thức quốc phòng với thực tiễn

Ở cấp trung học phổ thông và trung học nghề, chương trình được phân bổ theo 3 khối lớp, mỗi lớp 35 tiết.

Đối với lớp 10, nội dung tập trung vào lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; phòng, chống ma túy; phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; Điều lệnh Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; an ninh mạng, an ninh phi truyền thống; giới thiệu một số loại súng bộ binh, đội ngũ và kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương.

Đối với lớp 11, chương trình gồm các nội dung về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; phòng, chống tệ nạn xã hội; pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Luật Nghĩa vụ quân sự; thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân.

Đối với lớp 12, nội dung tập trung vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975; tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam; công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội, Công an; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu và chạy vũ trang.

Đối với trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, chương trình được xây dựng theo các học phần, gồm: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác quốc phòng và an ninh; Quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Bảo đảm thống nhất trong giảng dạy GDQPAN

Dự thảo quy định Chương trình môn học GDQPAN được áp dụng thống nhất đối với từng cấp học, trình độ đào tạo. Cơ sở giáo dục công bố kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa; học sinh, sinh viên xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập cá nhân để hoàn thành chương trình theo quy chế đào tạo.

Chương trình bảo đảm tính liên thông kiến thức từ cấp trung học phổ thông, trung học nghề đến trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; đáp ứng yêu cầu dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, nhận thức, sự phát triển thể lực của người học và đặc thù của môn học.

Việc xây dựng chương trình thống nhất, có tính liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Dự thảo hiện được Bộ GDĐT đăng tải để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cá nhân trước khi ban hành chính thức.