Bộ GD&ĐT yêu cầu tuyệt đối không huy động tiền phụ huynh tổ chức 20.11

Không tổ chức phô trương, gây tốn kém, lãng phí

Theo Công văn số 8010/BGDĐT-NGCBQLGD vừa ban hành, Bộ GD&ĐT gửi các sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Văn bản được ban hành trong bối cảnh toàn ngành triển khai chủ đề năm học 2026-2027: "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất".

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động kỷ niệm nhằm phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo", tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các thầy cô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 theo hướng thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Ảnh minh hoạ

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở, trường đổi mới hình thức tổ chức theo hướng tinh gọn, thiết thực và ý nghĩa; không tổ chức các hoạt động phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí.

Các trường được khuyến khích tổ chức hoạt động ngay tại cơ sở giáo dục, gắn với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống và xây dựng văn hóa học đường. Việc tổ chức phải bảo đảm không ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, học tập của nhà trường.

Đặc biệt, Bộ nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20.11. Đây là yêu cầu đáng chú ý nhằm bảo đảm hoạt động tri ân nhà giáo không trở thành gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, học sinh.

Quan tâm đời sống, tâm tư của đội ngũ nhà giáo

Bên cạnh hoạt động kỷ niệm, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở, cơ sở giáo dục tổ chức thăm hỏi, động viên các nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ giáo viên.

Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cần được rà soát, giải quyết kịp thời. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị cần kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo.

Cùng với đó, Bộ đề nghị biểu dương, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thực chất cho sự nghiệp giáo dục. Trong đó, cần chú trọng ghi nhận những giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Bộ GD&ĐT cũng khuyến khích các đơn vị sử dụng những kênh thông tin, nền tảng số hiện có để giới thiệu nhà giáo tiêu biểu, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò. Việc truyền thông phải bảo đảm thông tin chính xác, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền đối với hình ảnh theo quy định; không tạo thêm áp lực hoặc phát sinh công việc không cần thiết cho giáo viên.

Như vậy, định hướng của Bộ GD&ĐT là đưa ngày 20.11 trở về đúng ý nghĩa tôn vinh, tri ân nhà giáo, đề cao những đóng góp thực chất của đội ngũ giáo viên thay vì chạy theo hình thức, tổ chức tốn kém hoặc tạo áp lực đóng góp đối với phụ huynh, học sinh.