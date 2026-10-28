Bộ GD&ĐT yêu cầu trường học công khai thực đơn bữa ăn bán trú

Bộ GD&ĐT cho biết, dự thảo nhằm chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng. Dự thảo đồng thời phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình; tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa và xử lý các sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn.

Trước mỗi năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn bán trú. Bộ GD&ĐT yêu cầu, thực đơn phải xây dựng theo hướng dẫn dinh dưỡng của Bộ Y tế, phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn. Nhà trường công khai thực đơn theo ngày hoặc theo tuần và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có tiêu chí lựa chọn rõ năng lực cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lý sự cố.

Một suất ăn bán trú của học sinh tiểu học tại Hà Nội (ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Dự thảo nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng.

Đối với cơ sở giáo dục tự tổ chức nấu ăn, nhà trường chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các khâu thuộc phạm vi tổ chức.

Nếu thuê dịch vụ nấu ăn hoặc cung cấp suất ăn, trách nhiệm của các bên được xác định thông qua thẩm quyền, phân cấp và hợp đồng. Đơn vị cung cấp phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, số lượng, thực đơn và thời gian giao nhận theo thỏa thuận.

Đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại nơi chế biến; nhà trường tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.

Dự thảo đề cao sự tham gia giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh. Gia đình có thể tham gia giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bằng hình thức phù hợp, phản ánh, kiến nghị với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền; đồng thời cung cấp kịp thời thông tin cần thiết về tình trạng sức khỏe, dị ứng thực phẩm và chế độ ăn đặc thù của học sinh.

Đầu năm học 2026-2027, đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm trường học. Nhất là tại Hà Nội, phụ huynh phản ánh: suất ăn lèo tèo vài miếng; phát hiện thịt gà, tôm bốc mùi, rau củ bị hỏng tuồn vào bếp ăn bán trú; công ty cung cấp thực phẩm dùng xe chở hàng để chở suất ăn; học sinh chờ cơm đến 13 giờ chiều… UBND các xã, phường và một số trường học đã đổi công ty cung cấp thực phẩm tuy nhiên bữa ăn bán trú vẫn là nỗi lo của phụ huynh.

Hôm qua (27/10), gần 100 phụ huynh của Trường tiểu học Hoài Đức, xã Hoài Đức đã thay nhau thức trắng đêm quây kho chứa hàng nghi là của công ty cung cấp suất ăn trường học. Theo phụ huynh, công ty thuê kho chứa thực phẩm đông lạnh, trong đó có thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ, gà đông lạnh nên yêu cầu nhà trường và UBND xã kiểm tra, làm rõ.

Sáng nay (28/10), UBND xã Hoài Đức đã lập đoàn kiểm tra, bước đầu cho thấy, kho hàng không phải của công ty cung cấp thực phẩm trường học. Sự việc tiếp tục được xã cho kiểm tra, làm rõ.