Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát mức thu học phí đại học, chỉ thu tối đa 10 tháng/năm

Đây là chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tại văn bản số 7526/BGDĐT-KHTC gửi các cơ sở giáo dục đại học ngày 26/10/2026.

Tại văn bản này, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học nghiêm túc rà soát việc xác định mức thu học phí năm học 2026-2027 đối với từng trình độ, ngành, chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Điều 7 và Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Đối với các ngành, chương trình đào tạo có mức học phí cao hoặc mức tăng học phí lớn so với năm học trước, cơ sở giáo dục đại học rà soát kỹ căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và tác động đối với người học.

Bộ GD-ĐT yêu cầu bảo đảm việc xác định, điều chỉnh mức học phí đúng nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền và quy định của pháp luật; hạn chế việc điều chỉnh tăng học phí ở mức cao, đột ngột; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận giáo dục đại học của người học.

Ảnh minh họa: Neu

Về cơ chế thu học phí, Bộ GD - ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện đúng quy định tại Điều 12 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, học phí được thu định kỳ hằng tháng, trường hợp người học tự nguyện, nhà trường mới có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với các cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu tối đa 10 tháng/năm.

Đối với các trường tổ chức thu học phí theo tín chỉ, tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học. Việc tính và thu học phí theo tín chỉ, mô đun phải tuân thủ khoản 9 Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, bảo đảm phương pháp tính đúng quy định và quyền lợi hợp pháp của người học.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện đầy đủ các chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với các ngành, chương trình đào tạo có mức học phí cao hoặc mức tăng học phí lớn; phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho người học tiếp cận các chính sách tín dụng dành cho học sinh, sinh viên theo quy định.

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người học tiếp cận các chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, tín dụng và học bổng; hạn chế tối đa việc người học phải ngừng học do khó khăn về tài chính.

Đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra và giám sát chính sách học phí, thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Việc thu học phí phải bảo đảm thực hiện đúng mức, lộ trình đã công bố và các cam kết với người học; không tùy tiện điều chỉnh mức thu, không đặt ra các khoản thu không đúng quy định hoặc thiếu minh bạch trong quá trình tổ chức thu học phí. Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về việc xác định, quyết định, công khai và tổ chức thực hiện mức thu học phí đúng quy định của pháp luật; chủ động kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các khoản thu không đúng quy định, giải trình các khoản thu và học phí khi có yêu cầu.

Bá Duy (VOV2)