Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát mức thu học phí đại học

Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học rà soát mức thu học phí năm học 2026-2027 đối với từng trình độ, ngành và chương trình đào tạo.

Đối với các ngành, chương trình có mức học phí cao hoặc mức tăng học phí lớn so với năm học trước, cơ sở giáo dục đại học rà soát kỹ căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và tác động của mức học phí đến người học.

Bộ GD-ĐT yêu cầu bảo đảm việc xác định, điều chỉnh mức học phí đúng nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền và quy định của pháp luật; hạn chế việc điều chỉnh tăng học phí ở mức cao, đột ngột; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận giáo dục đại học của người học.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng quy định về cơ chế thu học phí tại Nghị định 238/2025/NĐ-CP. Theo đó, học phí được thu định kỳ hằng tháng; trường hợp người học tự nguyện, trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc năm học. Học phí đại học được thu tối đa 10 tháng/năm. Nếu thu theo tín chỉ, tổng học phí của cả khóa học không được vượt mức quy định khi thu theo năm học. Việc tính và thu học phí theo tín chỉ, mô-đun phải bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của người học.

Sinh viên một trường đại học phía Bắc.

Các trường cần thực hiện đầy đủ chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; chủ động sử dụng các nguồn lực hợp pháp để tăng học bổng, hỗ trợ chi phí học tập cho người học có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở các ngành, chương trình có học phí cao hoặc tăng mạnh. Đồng thời, trường tạo điều kiện để người học tiếp cận các chính sách tín dụng dành cho học sinh, sinh viên.

Các trường cần rà soát, đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người học tiếp cận các chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, tín dụng và học bổng; hạn chế tối đa việc người học phải ngừng học do khó khăn về tài chính.

Các cơ sở giáo dục đại học phải công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo, lộ trình tăng học phí từng năm và dự kiến cho cả khóa học trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển; đồng thời công khai điều kiện bảo đảm chất lượng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình. Các trường phải thực hiện đúng mức thu, lộ trình đã công bố và cam kết với người học; không tùy tiện điều chỉnh học phí hoặc đặt ra các khoản thu trái quy định, thiếu minh bạch.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về việc xác định, quyết định, công khai và tổ chức thực hiện mức thu học phí đúng quy định; chủ động kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các khoản thu sai quy định và giải trình khi có yêu cầu.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách học phí tại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.