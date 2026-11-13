Bộ GD&ĐT yêu cầu không huy động phụ huynh, học sinh đóng góp tổ chức 20/11

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Công văn số 8010/BGDĐT-NGCBQLGD gửi các sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo (Ảnh minh hoạ).

Thực hiện chủ đề năm học 2026-2027 "Đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất", các hoạt động kỷ niệm nhằm phát huy truyền thống "tôn sư trọng đạo", tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, nội dung và quy mô tổ chức cần phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường; thể hiện sự ghi nhận, tri ân, động viên đội ngũ nhà giáo tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Hình thức tổ chức cần được đổi mới theo hướng tinh gọn, ý nghĩa; không phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí. Bộ khuyến khích tổ chức hoạt động tại cơ sở giáo dục, gắn với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống, xây dựng văn hóa học đường, không ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, học tập.

Đáng chú ý, các đơn vị tuyệt đối không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức hoạt động kỷ niệm; đồng thời chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhà giáo và người học.

Việc chăm lo đội ngũ cũng được đặt ra trong dịp này. Các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục cần tổ chức thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, rà soát và giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng với đó, các đơn vị cần biểu dương, tôn vinh, lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục. Việc này cần chú trọng nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cũng cần được kịp thời ghi nhận, tôn vinh, qua đó thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục đối với các thế hệ nhà giáo.

Ở góc độ chuyên môn, Bộ GD&ĐT khuyến khích mỗi cơ sở giáo dục lựa chọn hoạt động phù hợp để đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị nhà trường; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo. Các hoạt động cần đề cao tính trung thực, liêm chính học thuật, bảo đảm dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất.

Việc giới thiệu nhà giáo tiêu biểu, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò cần tận dụng các kênh thông tin, nền tảng số hiện có; bảo đảm thông tin chính xác, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền đối với hình ảnh theo quy định. Các đơn vị không tạo thêm áp lực hoặc phát sinh công việc không cần thiết cho nhà giáo.