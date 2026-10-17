Bộ GD&ĐT yêu cầu đãi ngộ giảng viên theo trình độ, năng lực, vị trí việc làm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Công văn số 7314/BGDĐT-GDĐH về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

Trong đó, tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài, đặc biệt đối với các ngành STEM và những ngành trọng điểm khác; đồng thời chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cốt lõi cho giảng viên được xác định là một những nhiệm vụ quan trọng.

Theo Bộ GD&ĐT, các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng sư phạm cần rà soát, quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, bảo đảm đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học, chuẩn nghề nghiệp giảng viên và chuẩn chương trình đào tạo theo từng lĩnh vực, nhóm ngành.

Việc phát triển đội ngũ phải gắn với bảo đảm các điều kiện mở ngành, phù hợp quy mô tuyển sinh, đào tạo. Các cơ sở giáo dục cần đánh giá thực chất năng lực, thời gian giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên; đồng thời rà soát, bảo đảm hồ sơ giảng viên không trùng lặp khi chứng minh các điều kiện bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục được yêu cầu tận dụng các nguồn học bổng, tạo điều kiện và triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết để tăng số lượng giảng viên được đào tạo nâng cao trình độ, nhất là đào tạo tiến sĩ theo Đề án 891; ưu tiên giảng viên các ngành STEM phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ cao và các lĩnh vực trọng điểm khác của đất nước.

Bộ GD&ĐT yêu cầu xây dựng cơ chế đãi ngộ giảng viên phù hợp (Ảnh: Quốc Tiệp).

Về chế độ đãi ngộ, Bộ GD&ĐT yêu cầu xây dựng quy định chế độ làm việc, đánh giá và đãi ngộ giảng viên theo trình độ, năng lực, vị trí việc làm và kết quả thực hiện công việc. Mục tiêu nhằm thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ giảng viên giỏi, nhân tài, nhà khoa học xuất sắc, nhất là trong các ngành có cạnh tranh mạnh với khu vực công nghiệp về thu hút nhân tài.

Các cơ sở giáo dục chủ động thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong nước, quốc tế và trí thức Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời quy định rõ sản phẩm giảng dạy, hướng dẫn người học, nghiên cứu và chuyển giao gắn với từng hợp đồng, vị trí việc làm.

Công văn cũng nhấn mạnh việc tăng cường tập huấn, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên tự đào tạo, bồi dưỡng về năng lực ngoại ngữ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tổ chức và thực hiện nghiên cứu, năng lực ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dạy và học, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm phải xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển năng lực số, năng lực AI cho giảng viên phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu. Quá trình này cần chú trọng hướng dẫn giảng viên sử dụng công cụ công nghệ, kiểm chứng thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và giữ vững liêm chính học thuật.

Kết quả bồi dưỡng cần được đánh giá thông qua thực hành và các sản phẩm ứng dụng thực tế, thay vì chỉ tập trung vào việc tham gia tập huấn. Các cơ sở giáo dục đồng thời cần phát triển đội ngũ giảng viên nòng cốt để hỗ trợ triển khai những năng lực mới trong toàn trường.

Đối với các trường sư phạm, Bộ GD&ĐT yêu cầu tập trung đào tạo mới nguồn nhân lực giáo viên chất lượng cao, đồng thời ưu tiên bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Việc tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài, đặc biệt đối với các ngành STEM và những ngành trọng điểm khác hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm trong năm học 2026-2027 và nhu cầu nhân lực chất lượng cao của đất nước.