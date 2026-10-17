Bộ GD&ĐT yêu cầu đại học không hạ chuẩn để nâng tỷ lệ xuất sắc

Ở nhiều trường, đặc biệt nhóm ngành Kinh tế, tỷ lệ sinh viên giỏi và xuất sắc chiếm quá nửa. Ảnh minh họa: Pexels.

Yêu cầu được Bộ GD&ĐT đưa ra tại công văn ngày 16/10 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với các trường đại học, cao đẳng sư phạm.

Không hạ chuẩn để tăng thành tích

Cụ thể, trong năm học 2026-2027, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát quy định kiểm tra, đánh giá và xếp loại tốt nghiệp; phân tích phân bố điểm học phần, kết quả học tập, xếp loại tốt nghiệp theo ngành, khóa và hình thức đào tạo. Kết quả cần được đối chiếu với chuẩn đầu ra và phản hồi của doanh nghiệp để phát hiện, kiểm tra, xử lý tình trạng lạm phát điểm số.

Đặc biệt, bộ yêu cầu các trường không áp đặt tỷ lệ điểm hoặc tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, không hạ chuẩn để tăng thành tích. Các trường phải kiểm tra mẫu bài thi, đồ án, luận văn, minh chứng đánh giá và xử lý sai phạm đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi người học.

Trước khi kết thúc năm học, các trường phải hoàn thành báo cáo về kiểm soát lạm phát điểm và kết quả cải tiến.

Bên cạnh đó, các trường phải hậu kiểm công tác tuyển sinh, đánh giá chuẩn đầu ra, cấp văn bằng, điều kiện đội ngũ, địa điểm đào tạo và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các trường cần quy định rõ phạm vi được phép sử dụng AI, nghĩa vụ khai báo, cách xác minh đóng góp thực của người học và xử lý gian lận học thuật.

Trước đó, tại Hội nghị Giáo dục đại học 2026, Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nêu vấn đề các trường đại học đang tập trung vào những yếu tố có thể đo đếm được mà chưa có khảo sát, thống kê về nỗ lực của người học. Nhiều trường, gồm cả các đại học lớn, có tỷ lệ sinh viên xuất sắc rất cao.

Theo thống kê của Tri Thức - Znews, ở nhiều trường, đặc biệt nhóm ngành Kinh tế, tỷ lệ sinh viên giỏi và xuất sắc lên đến 50-85%

"Nếu học dễ đến mức đạt xuất sắc nhiều như vậy, sinh viên có phải nỗ lực hay không?", bộ trưởng trăn trở. "Nếu trường lớn đặt chuẩn như trường khác để sinh viên tốt nghiệp xuất sắc rất nhiều, tôi tin rằng sinh viên không cần phải nỗ lực nhiều".

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Ổn định tuyển sinh 2027

Về tuyển sinh, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát, quyết định phương án tuyển sinh năm 2027 theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm công bằng, độ tin cậy giữa các phương thức.

Các trường thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, đơn giản hóa phương thức, xét tuyển công bằng, thực chất, kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra.

Xác định số lượng tuyển sinh căn cứ đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng đầu ra và nhu cầu nhân lực. Đối chiếu kết quả học tập của các nhóm trúng tuyển để điều chỉnh phương án tuyển sinh.

Các trường có ngành đào tạo giáo viên chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành và đề xuất với cơ quan quản lý trực tiếp về việc giao nhiệm vụ đào tạo, đăng ký số lượng tuyển sinh theo hướng dẫn của bộ.

Ngoài ra, bộ cũng yêu cầu các trường rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Các trường cần đổi mới chương trình theo chuẩn và tiếp cận chuẩn mực quốc tế; rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra, tích hợp kiến thức, kỹ năng số, năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI trong các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, phù hợp từng ngành và trình độ.

Bộ yêu cầu loại bỏ, tích hợp hoặc thay thế nội dung lạc hậu; trang bị tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm sử dụng AI.

Các trường phải chấm dứt đào tạo, tuyển sinh đối với ngành hoặc chương trình không duy trì được yêu cầu bảo đảm chất lượng; rà soát cơ cấu ngành, điều chỉnh quy mô với ngành có nhu cầu thấp hoặc hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó các trường cần thiết lập đầu mối hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, việc làm; kết nối doanh nghiệp, hiệp hội và cựu sinh viên. Dữ liệu về việc làm phù hợp, thu nhập và tiến triển nghề nghiệp phải được thu thập, kiểm chứng theo khóa, ngành và trình độ.