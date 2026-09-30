Bộ GD-ĐT yêu cầu công khai tên trường lạm thu trong vòng 3 ngày

Sau những phản ánh về các khoản thu đầu năm học, ông Ngô Văn Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD-ĐT) cho biết, khi xem xét một khoản thu có phải lạm thu hay không, phải đối chiếu khoản thu ấy có nằm trong danh mục được cơ quan có thẩm quyền cho phép, mức thu có đúng quy định và việc thu có bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng mục đích hay không.

Về kênh tiếp nhận phản ánh, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các Sở GD-ĐT, UBND cấp xã, hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ông Thịnh cho biết, Bộ GD-ĐT đã thành lập 4 đoàn kiểm tra do các Thứ trưởng làm trưởng đoàn để làm việc với một số địa phương về việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp, chuẩn bị năm học và các nội dung liên quan, bao gồm kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu, chi và tình trạng lạm thu. Tại thời điểm trao đổi, 3 đoàn đã triển khai kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào của địa phương, danh mục từng khoản thu, căn cứ áp dụng, mức thu, đối tượng thu, thời điểm và phương thức thu, quy trình lấy ý kiến. Việc lập dự toán, quản lý, hạch toán, sử dụng, quyết toán, công khai các khoản thu, chi, việc tiếp nhận tài trợ và các nguồn lực xã hội hóa cũng được xem xét.

Bộ cũng yêu cầu công khai danh sách cơ sở giáo dục vi phạm lạm thu trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện vi phạm; đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

Theo ông Thịnh, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo thống kê tình hình thực hiện các khoản thu và xử lý vi phạm lạm thu năm học 2026-2027, gửi về Bộ trước ngày 30/9. Báo cáo phải thể hiện số cơ sở bị phản ánh hoặc được thanh tra, số cơ sở xác định có sai phạm, tổng số tiền thu sai, số tiền đã thu hồi hoặc hoàn trả cho học sinh và số cán bộ quản lý, giáo viên bị xử lý kỷ luật.

Sau khi tổng hợp báo cáo, Bộ sẽ tiếp tục rà soát những nơi có phản ánh hoặc có dấu hiệu vi phạm để yêu cầu địa phương kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ông Thịnh cho hay, quan điểm của Bộ là các khoản thu phải được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch; trường hợp có sai phạm phải khắc phục và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.