Bộ GD - ĐT yêu cầu các trường đại học thu học phí theo tháng, chỉ thu gộp khi sinh viên tự nguyện

Thu học phí tối đa 10 tháng/năm, không vượt trần khóa học khi thu theo tín chỉ

Về cơ chế thu học phí, Bộ GD - ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện đúng quy định tại Điều 12 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, học phí được thu định kỳ hằng tháng, trường hợp người học tự nguyện, nhà trường mới có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với các cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu tối đa 10 tháng/năm.

Đối với các trường tổ chức thu học phí theo tín chỉ, tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học. Việc tính và thu học phí theo tín chỉ, mô đun phải tuân thủ khoản 9 Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, bảo đảm phương pháp tính đúng quy định và quyền lợi hợp pháp của người học.

Rà soát kỹ các ngành có mức tăng cao, tránh tăng học phí đột ngột

Đối với việc xác định mức thu học phí năm học 2026 - 2027, Bộ GD - ĐT đề nghị các trường rà soát mức thu đối với từng trình độ, ngành và chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Điều 7 và Điều 10, Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Đặc biệt, với các ngành, chương trình đào tạo có mức học phí cao hoặc mức tăng lớn so với năm học trước, các trường phải rà soát kỹ căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng cũng như tác động đối với người học. Bộ lưu ý các cơ sở đào tạo hạn chế việc điều chỉnh tăng học phí ở mức cao, đột ngột, nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận giáo dục đại học của người học.

Về cơ chế tự chủ và xác định mức thu theo loại hình trường, công văn nêu rõ:

Đối với cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Được thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định pháp luật; riêng việc xác định mức học phí tiếp tục thực hiện theo điểm b, khoản 4, Điều 7, Nghị định số 334/2026/NĐ-CP và Điều 10, Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Đối với các chương trình đào tạo đạt mức kiểm định chất lượng: Các trường thực hiện quyền tự quyết định mức thu học phí dựa trên định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc định mức chi phí của từng ngành, nghề đào tạo do trường ban hành theo quy định tại khoản 4, Điều 10, Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Đối với cơ sở giáo dục đại học dân lập, tư thục: Thực hiện nghiêm việc xác định, điều chỉnh mức học phí theo đúng phạm vi, điều kiện và mức tăng quy định tại khoản 2, Điều 7, Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ GD - ĐT yêu cầu các trường chủ động rà soát cơ cấu nguồn thu, tiết giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường khai thác các nguồn thu hợp pháp ngoài học phí để tránh phụ thuộc quá mức vào học phí.

Về công tác minh bạch thông tin, các trường phải công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo, lộ trình tăng học phí cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển. Các đơn vị phải thực hiện đúng mức thu và lộ trình đã cam kết, không tùy tiện điều chỉnh mức thu hoặc đặt ra các khoản thu trái quy định, thiếu minh bạch.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm trực tiếp về việc xác định, quyết định, công khai và tổ chức thực hiện mức thu học phí; đồng thời phải chủ động kiểm tra, xử lý các khoản thu sai quy định và giải trình khi có yêu cầu.

Theo yêu cầu của Bộ GD - ĐT, các cơ sở giáo dục đại học phải tổng hợp, báo cáo mức thu học phí và lộ trình tăng học phí năm học 2026 - 2027 (kèm giải trình đối với các ngành có mức tăng cao và việc thực hiện cam kết công khai toàn khóa) về Bộ trước ngày 5/11/2026.