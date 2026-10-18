Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học mở rộng việc dạy học bằng tiếng nước ngoài

Đó là một trong những nội dung được nêu tại văn bản của Bộ GD-ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.

Một trong những nhiệm vụ Bộ GD-ĐT đặt ra là đổi mới, hiện đại hóa chương trình và phương thức đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động và nhu cầu học tập đa dạng của người học trong bối cảnh mới.

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường tiếp tục rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược; đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn và tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

Các trường cần rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra, tích hợp kiến thức, kỹ năng số, năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, phù hợp từng ngành và trình độ. Đồng thời các trường cần loại bỏ, tích hợp hoặc thay thế nội dung lạc hậu; trang bị tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm sử dụng AI.

Sinh viên trường đại học phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường mở rộng việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài đối với các học phần, chương trình đào tạo đã được thực hiện bằng tiếng Việt, xây dựng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, thúc đẩy hội nhập quốc tế và thu hút sinh viên nước ngoài đến học tập.

Các trường phải xây dựng mục tiêu năm học về chương trình, học phần bằng ngoại ngữ, trao đổi giảng viên, người học và thu hút sinh viên quốc tế; đánh giá hợp tác quốc tế bằng sản phẩm đào tạo, nghiên cứu và chất lượng thực tế.

Bộ cũng yêu cầu các trường tăng cường bảo đảm chất lượng bên trong, kiểm tra và giám sát nội bộ đối với hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo liên thông, bảo đảm các hoạt động này đáp ứng yêu cầu chất lượng và đúng quy định.

Cơ sở đào tạo phải thường xuyên rà soát, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đào tạo, tuyển sinh; chấm dứt các hoạt động đào tạo, tuyển sinh đối với ngành, chương trình đào tạo không duy trì được yêu cầu về chất lượng. Đồng thời, các cơ sở cần rà soát cơ cấu ngành, điều chỉnh quy mô đối với ngành có nhu cầu thấp hoặc hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng.

Các trường cũng cần tăng học qua nghiên cứu, dự án và trải nghiệm thực tiễn ngay từ giai đoạn đầu; cá thể hóa học tập, thúc đẩy tự học, học sâu.

Bên cạnh đó, cần rèn luyện văn hóa nhà trường, đạo đức sinh viên, kỷ luật học tập, kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề; tích hợp công cụ số, AI và công cụ chuyên môn hiện đại để nâng cao năng suất lao động. Bảo đảm sinh viên học tập thực chất về khối lượng, chất lượng và kiểm soát đánh giá thực kết quả học tập, xếp loại kết quả tốt nghiệp.