Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học kiểm soát lạm phát điểm số

Theo đó, một trong những nhiệm vụ Bộ GD-ĐT đặt ra là các trường cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng tại cơ sở đào tạo, thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình gắn với tăng cường công tác kiểm tra và giám sát.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường rà soát quy định kiểm tra, đánh giá và xếp loại tốt nghiệp. Các trường cần phân tích phân bố điểm học phần, kết quả học tập, xếp loại tốt nghiệp theo ngành, khóa và hình thức đào tạo; đối chiếu với mức đạt chuẩn đầu ra, phản hồi doanh nghiệp để phát hiện, kiểm tra và xử lý lạm phát điểm số. Bộ GD-ĐT yêu cầu không áp đặt tỷ lệ điểm hoặc tỷ lệ tốt nghiệp giỏi, xuất sắc; không hạ chuẩn để tăng thành tích.

Đồng thời, các trường cần kiểm tra mẫu bài thi, đồ án, luận văn, minh chứng đánh giá; xử lý sai phạm đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi người học. Hoàn thành báo cáo kiểm soát lạm phát điểm và kết quả cải tiến trước khi kết thúc năm học.

Bên cạnh đó, các trường phải tổ chức hậu kiểm tuyển sinh, đánh giá chuẩn đầu ra, cấp văn bằng, điều kiện đội ngũ, địa điểm đào tạo và sử dụng AI; quy định minh bạch phạm vi được phép sử dụng AI, nghĩa vụ khai báo, xác minh đóng góp thực của người học và xử lý gian lận học thuật.

Sinh viên trường đại học phía Bắc. Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2026 theo kế hoạch chung, bảo đảm thực hiện chỉ tiêu và phương thức đã công bố, phù hợp với quy chế của Bộ GD-ĐT và của cơ sở đào tạo; kiểm soát chặt chẽ rủi ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Các trường phải rà soát, quyết định phương án tuyển sinh năm 2027 theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm công bằng, độ tin cậy giữa các phương thức; thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, đơn giản hóa phương thức xét tuyển công bằng, thực chất, kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra. Đồng thời, xác định số lượng tuyển sinh căn cứ đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng đầu ra và nhu cầu nhân lực; đối chiếu kết quả học tập của các nhóm trúng tuyển để điều chỉnh phương án tuyển sinh.

Các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên cần chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề xuất với cơ quan quản lý trực tiếp về việc giao nhiệm vụ đào tạo, đăng ký số lượng tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT để triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị định của Chính phủ.