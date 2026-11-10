Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó mưa lũ miền Trung

Ngày 9/11, Bộ GD-ĐT ban hành Công điện số 2298/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11/2026, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa tại khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Trong khi đó, phía Nam Quảng Trị, phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Mưa lớn có nguy cơ gây lũ trên các sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các sông, suối nhỏ.

Bộ GD-ĐT nhận định diễn biến thiên tai phức tạp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của học sinh, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, đồng thời gây gián đoạn hoạt động giáo dục.

Thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương không chủ quan, lơ là; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, bảo đảm an toàn cho người học và đội ngũ nhà giáo.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, nhằm bảo đảm an toàn cho người học.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT cần chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ

Cùng với đó, các trường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin về tình hình và nguy cơ thiên tai đến phụ huynh, học sinh, sinh viên. Tuyệt đối không tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm hoặc các hoạt động tập trung đông người tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt hoặc tiềm ẩn yếu tố mất an toàn.

Bộ cũng yêu cầu các Sở GD-ĐT rà soát phương án phòng, chống thiên tai tại các cơ sở giáo dục; chủ động bảo vệ người, tài sản và trang thiết bị dạy học. Các trường cần kịp thời di chuyển hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế và các tài sản khác đến nơi an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Để bảo đảm công tác ứng phó được triển khai kịp thời, các địa phương phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương, cơ quan khí tượng thủy văn và lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Bên cạnh công tác phòng ngừa, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật tình hình, thống kê, đánh giá thiệt hại và xây dựng phương án khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Những khó khăn, thiệt hại phát sinh cần được báo cáo kịp thời tới UBND cấp tỉnh để chỉ đạo, hỗ trợ xử lý; đồng thời gửi báo cáo về Bộ GD-ĐT qua Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.