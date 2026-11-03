Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục phải hoàn thành dữ liệu giảng viên trước ngày 4-11

Đây là động thái nhằm khắc phục tình trạng một số đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ cập nhật, xác thực dữ liệu giảng viên theo yêu cầu của Bộ.

Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đội ngũ giảng viên góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học. Ảnh minh họa: AI

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục, đơn vị trực thuộc báo cáo cụ thể tình trạng thực hiện ký số dữ liệu đội ngũ giảng viên; đồng thời làm rõ nguyên nhân đối với những trường hợp chưa hoàn thành. Các đơn vị phải khẩn trương triển khai những nhiệm vụ còn tồn đọng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 4-11.

Việc đôn đốc lần này được thực hiện trong khuôn khổ Kế hoạch số 1496/KH-BGDĐT ngày 23-7-2026 về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số của ngành Giáo dục. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu trên hệ thống HEMIS.

HEMIS là hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành có vai trò quan trọng trong công tác quản lý giáo dục đại học. Thông qua hệ thống này, thông tin về cơ sở đào tạo, đội ngũ giảng viên, người học và các hoạt động đào tạo được tập hợp, cập nhật, phục vụ công tác quản lý, thống kê, giám sát và hoạch định chính sách.

Trong đó, dữ liệu đội ngũ giảng viên là một trong những thành phần quan trọng, phản ánh quy mô, cơ cấu và tình hình nhân sự của các cơ sở giáo dục đại học.

Việc cập nhật, chuẩn hóa và ký số dữ liệu không chỉ giúp xác thực thông tin mà còn góp phần nâng cao tính chính xác, thống nhất và khả năng khai thác dữ liệu trong quản lý nhà nước.

Việc Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ, đồng thời đặt thời hạn hoàn thành cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa dữ liệu trong toàn hệ thống giáo dục đại học.