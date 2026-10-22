Bộ GD&ĐT Việt Nam ký Ý định thư hợp tác về GD-ĐT với Ủy ban châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao Ý định thư hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Ủy ban châu Âu (Ảnh: TTXVN)

Ngày 22/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Minzatu đã ký Ý định thư hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Ủy ban châu Âu.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1990, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã duy trì mối quan hệ bền chặt, quan trọng và phát triển mạnh mẽ.

Giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác then chốt được nêu trong Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa EU và Việt Nam (PCA), được ký kết năm 2012 và có hiệu lực năm 2016. Theo đó, các Bên nhất trí thúc đẩy hợp tác về giáo dục - đào tạo theo hướng tôn trọng thích đáng sự đa dạng của các Bên nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau; nhất trí nâng cao nhận thức về cơ hội giáo dục ở EU và ở Việt Nam.

Trên cơ sở lợi ích và mối quan tâm chung, hai bên mong muốn tiếp tục làm sâu sắc, mở rộng hợp tác giáo dục và đào tạo. Ý định thư xác định mục tiêu thiết lập một lộ trình toàn diện cho các hoạt động hợp tác hiện có và trong thời gian tới, hướng tới phát triển quan hệ đối tác thực chất, bình đẳng và cùng có lợi.

Các nội dung hợp tác bao gồm trao đổi thông tin, kết nối trong khuôn khổ chương trình Erasmus+, hợp tác trong Chương trình Đối tác toàn cầu về giáo dục (GPE) và các chương trình giáo dục khác ở nhiều cấp độ. Hai bên cũng hướng tới hỗ trợ các đầu mối quốc gia của Erasmus+ thực hiện vai trò được giao; xây dựng năng lực cho cá nhân và tổ chức học thuật; thúc đẩy dịch chuyển người học, cán bộ học thuật; trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn; tạo điều kiện triển khai các chương trình đào tạo và nghiên cứu chung.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Minzatu ký Ý định thư hợp tác giáo dục và đào tạo.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, việc ký Ý định thư mở ra bước phát triển mới trong hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và EU. Trước đây, hai bên đã có nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục, đào tạo, trong đó quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học, cao đẳng được duy trì trong nhiều năm. Với Ý định thư lần này, hai bên hướng tới triển khai hợp tác toàn diện hơn, từ giáo dục phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Các trọng tâm được Bộ trưởng đề cập gồm công nhận trình độ, kỹ năng, văn bằng; xây dựng lộ trình hợp tác cụ thể từ giáo dục phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; tăng cường năng lực cho các trường đại học, cao đẳng; thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên và mở rộng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, đây là cơ hội quan trọng để Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới mô hình tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao. Qua đó, Việt Nam từng bước chuyển đổi sang phát triển kinh tế dựa trên nhân lực chất lượng cao, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sau khi Ý định thư được ký kết, Bộ trưởng cho biết hai bên sẽ thành lập tổ công tác để xây dựng lộ trình và triển khai các chương trình, dự án cụ thể. Hoạt động hợp tác sẽ được đánh giá hằng năm nhằm kịp thời hoàn thiện, điều chỉnh, hướng tới quan hệ hợp tác bình đẳng, toàn diện.

Việc ký Ý định thư góp phần mở rộng hợp tác giáo dục, thúc đẩy trao đổi học thuật và nghiên cứu giữa Việt Nam và EU.

Đề cập ý nghĩa của việc trao Ý định thư tại Diễn đàn Doanh nghiệp cấp cao với sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, đây cũng là thông điệp thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc gắn kết đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp. Các doanh nghiệp châu Âu, trong đó có doanh nghiệp Bỉ, đang quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong những lĩnh vực đòi hỏi nhân lực trình độ cao như công nghệ cao, logistics, y tế và chăm sóc sức khỏe.

Vì vậy, công tác đào tạo không chỉ cần đáp ứng nhu cầu nhân lực hiện tại mà còn phải chủ động đón đầu nhu cầu tương lai. Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ trở thành lợi thế giúp Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ cao.

Riêng với Bỉ, theo Bộ trưởng, Chính phủ nước này đã hỗ trợ Việt Nam thông qua nhiều dự án đào tạo và nghiên cứu. Trong khuôn khổ hợp tác chung với EU, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án, chương trình cụ thể với từng quốc gia thành viên, trong đó có Bỉ.

Phát huy hợp tác giáo dục, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam - EU đã được triển khai thông qua nhiều chương trình song phương và đa phương. Việt Nam đã ký khoảng 30 Điều ước quốc tế và Thoả thuận quốc tế về hợp tác giáo dục và đào tạo trong khoảng 5 năm gần đây. Việt Nam tham gia chương trình ERASMUS+ từ năm 2015 và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và được xếp loại là nước đứng đầu Châu Á nhận được nhiều dự án CBHE nhất và một trong 3 nước có chương trình trao đổi ICM nhiều nhất do Cơ quan thường trực về văn hoá và giáo dục EU bình chọn. Các chương trình/dự án trong khuôn khổ của Chương trình ERASMUS+ đã đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, trao đổi quốc tế và kinh nghiệm tự chủ đại học, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của Châu Âu và Việt Nam cũng như tăng cường hợp tác và hiểu biết về văn hoá của hai Bên. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, hợp tác được triển khai thông qua nhiều dự án; đáng chú ý, Dự án hợp tác về giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - EU (VETVET).