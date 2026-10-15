Bộ GD&ĐT thông tin về chế độ phụ cấp cho giáo viên dạy lớp có học sinh hòa nhập

Qua Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, người dân đặt câu hỏi: Giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh hòa nhập có được hưởng chế độ nào không? Giáo viên bộ môn nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH, ngày nghỉ có 4 tiết dạy ở lớp có học sinh hòa nhập thì 4 tiết đó giáo viên có được hưởng chế độ dạy học sinh hòa nhập không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Cụ thể, đối với giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh hòa nhập, giáo viên sẽ được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT và hưởng phụ cấp ưu đãi theo số giờ thực tế giảng dạy tại lớp có học sinh khuyết tật theo Nghị định số 182/2026/NĐ-CP cùng các văn bản hướng dẫn của địa phương.

Về trường hợp giáo viên bộ môn nghỉ ốm (có giấy xác nhận của cơ sở y tế hoặc giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH) trùng vào ngày có tiết dạy ở lớp hòa nhập, căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, tiền phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật được tính dựa trên "tổng số giờ thực tế giảng dạy".

Do đó, các tiết dạy trong thời gian nghỉ ốm không được tính là giờ dạy thực tế nên giáo viên nghỉ ốm sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi cho 4 tiết này; thay vào đó, người được phân công dạy thay (nếu có) sẽ được hưởng khoản phụ cấp này tương ứng với số giờ thực tế đã giảng dạy trên cơ sở quyết định phân công của Hiệu trưởng.