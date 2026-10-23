Bộ GD-ĐT thăm hỏi, động viên cô giáo bị nam sinh hành hung trên bục giảng

Tại buổi thăm hỏi, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Nguyễn Thị Hạnh đã chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ GD-ĐT tới cô giáo.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành Giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của cô giáo mà còn tác động đến hình ảnh và sự tôn vinh cao quý của người thầy.

Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục Nguyễn Thị Hạnh thăm hỏi, động viên cô giáo. Ảnh: Moet

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hạnh, Bộ GD-ĐT luôn quan tâm đến sự an toàn của nhà giáo, đồng thời triển khai các chính sách, hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ đội ngũ giáo viên. Bộ cũng đã chỉ đạo Sở GD-ĐT khẩn trương, nghiêm túc làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh, bảo đảm công bằng, lẽ phải và giữ vững sự tôn nghiêm đối với nhà giáo, nghề giáo.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/10, tại phòng học, học sinh L.H.V. đã hành hung giáo viên bộ môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của mình.

Vụ việc khiến cô giáo bị thương, chảy máu vùng mũi và phải cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt Phú Thọ. Sau đó, cô được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Trung tâm Pháp y Hà Nội tiến hành giám định thương tích đối với cô giáo. Kết quả xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 12%.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam sinh liên quan. Đến ngày 21/10, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can L.H.V. về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhà giáo, Điều 37 Luật Nhà giáo quy định tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại, người vi phạm còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, đối với hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo diễn ra trong cơ sở giáo dục hoặc trong khi nhà giáo thực hiện hoạt động nghề nghiệp, luật yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc theo quy định.