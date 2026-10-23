Bộ GD&ĐT thăm hỏi, động viên cô giáo bị nam sinh hành hung

Tại buổi thăm hỏi, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ GD&ĐT tới cô giáo.

Theo bà Hạnh, đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của cô giáo, đồng thời tác động đến hình ảnh và sự tôn vinh cao quý của người thầy. Bộ GD&ĐT luôn quan tâm đến sự an toàn của nhà giáo thông qua các chính sách và hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ đội ngũ nhà giáo.

Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Nguyễn Thị Hạnh thăm hỏi, động viên cô giáo.

Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo Sở GD&ĐT khẩn trương, nghiêm túc làm rõ và xử lý vụ việc, bảo đảm công bằng, lẽ phải, giữ vững sự tôn nghiêm đối với nhà giáo và nghề giáo.

Trước đó, ngày 19/10, tại phòng học, học sinh L.H.V hành hung giáo viên bộ môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo bị thương tích, chảy máu ở vùng mũi và phải đi cấp cứu tại bệnh viện Lạc Việt Phú Thọ sau đó được chuyển về bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô giáo. Kết quả, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc.

Ngày 21/10, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự.

Vụ án đang được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Điều 37, Luật Nhà giáo quy định: Xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo 1. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo diễn ra trong phạm vi cơ sở giáo dục hoặc trong khi nhà giáo thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.