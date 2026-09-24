Bộ GD&ĐT tập huấn công tác tổ chức cán bộ

Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ trong 2 ngày 24-25/9.

Sắp xếp tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ

Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ.

Ông Lê Đình Nghị, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Viết Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT; ông Bùi Công Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức công vụ, Văn phòng Chính phủ, cùng các đơn vị thuộc Bộ; cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tổng số cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ GD&ĐT hiện là 20 gồm 8 Vụ, 5 Cục, Văn phòng theo Nghị định số 279/2026/NĐ-CP và 6 tổ chức khác.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, hiện có 70 đơn vị, giảm 5 đơn vị so với thời điểm ngày 31/12/2025. Trong đó, có 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT theo Nghị định số 279/2026/NĐ-CP, gồm Báo Giáo dục và Thời đại và Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục.

Có 61 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT theo Quyết định số 1723/QĐ-TTg, gồm 41 cơ sở giáo dục đại học; 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (11 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp); 2 Trường Hữu nghị; 1 Trường Cán bộ quản lý giáo dục; 2 Viện Nghiên cứu; 2 Trung tâm và 1 Ban Quản lý các dự án Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, có 7 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Cục, Văn phòng. Trong đó, Văn phòng Bộ có 2 trung tâm; Cục Quản lý chất lượng có 2 trung tâm; Cục Hợp tác quốc tế có 2 trung tâm; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin có 1 trung tâm.

Nâng chất lượng tham mưu, đưa quy định vào thực tiễn

Ông Nguyễn Viết Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Viết Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ đã hoàn thành kiện toàn, bổ nhiệm người đứng đầu theo Nghị quyết 71.

Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục; rà soát vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ, đổi mới tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, viên chức và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị nhân lực.

Ông Lộc nhấn mạnh, sắp xếp tổ chức không chỉ nhằm giảm đầu mối, cơ cấu lại đội ngũ không chỉ là điều chỉnh số lượng, mà phải hướng đến bộ máy hoạt động hiệu quả, bố trí đúng người, đúng việc và phát huy năng lực, trách nhiệm của đội ngũ. Để thực hiện tốt yêu cầu này, ông Lộc đề nghị cán bộ làm công tác tổ chức tập trung vào 3 nội dung.

Một là, nắm chắc quy định, nâng cao chất lượng tham mưu. Cán bộ tổ chức phải hiểu rõ quy định, quy trình, thẩm quyền. Đồng thời bám sát thực tiễn để tham mưu kịp thời, chính xác, đúng quy định và khả thi.

Hai là, chủ động trao đổi, tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn. Các đại biểu cần thẳng thắn nêu những vấn đề phát sinh tại đơn vị, trao đổi với chuyên gia, báo cáo viên để thống nhất cách hiểu và tìm hướng xử lý phù hợp.

Ba là, đưa kết quả tập huấn vào công việc cụ thể. Sau hội nghị, các đơn vị cần rà soát những nội dung thuộc phạm vi phụ trách, kịp thời cập nhật, điều chỉnh và triển khai đúng chức trách, thẩm quyền. Những vấn đề đã rõ thì thống nhất thực hiện, nội dung còn vướng mắc phải báo cáo để được hướng dẫn, xử lý.

Ông Lê Đình Nghị, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu báo cáo, trao đổi việc thực hiện các nội dung về công tác tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch và phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ; việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng; xây dựng vị trí việc làm đối với công chức, viên chức; sắp xếp tổ chức bộ máy.