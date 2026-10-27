Bộ GD&ĐT tập huấn công tác quốc phòng, quân sự năm 2026

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại buổi Khai mạc tập huấn công tác quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố và phòng thủ dân sự năm 2026.

Nâng cao năng lực quốc phòng, quân sự trong ngành Giáo dục

Sáng 27/10, tại Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai), Bộ GD&ĐT Khai mạc tập huấn công tác quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố và phòng thủ dân sự năm 2026.

Tham dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân và hơn 300 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở được giao nhiệm vụ giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh không thuộc Bộ GD&ĐT cùng các sở GD&ĐT.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân nhấn mạnh công tác quốc phòng, quân sự và phòng, chống khủng bố tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các sở GD&ĐT có vị trí, vai trò quan trọng. Đây là bộ phận trong công tác quốc phòng, quân sự, an ninh của Bộ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự Bộ GD&ĐT thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn ban chỉ huy quân sự các đơn vị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Công tác này từng bước đi vào nền nếp; cấp ủy các cấp xây dựng nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Ban Chỉ huy quân sự các cấp cũng chủ động tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhà trường kiện toàn tổ chức, xây dựng hệ thống kế hoạch, văn kiện công tác quân sự; phối hợp với ban chỉ huy quân sự địa phương tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ theo đúng chương trình, kế hoạch.

Đối với công tác phòng, chống khủng bố, hằng năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ GD&ĐT xây dựng kế hoạch và triển khai đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cùng các sở GD&ĐT. Các đơn vị thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm, xây dựng quy trình, tổ chức tập huấn, diễn tập theo quy định. Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống khủng bố.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Năm 2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ GD&ĐT đã chủ động nắm tình hình, tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành các công điện chỉ đạo, tổ chức đoàn kiểm tra thực tế công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Đồng thời chỉ đạo, động viên và trao hỗ trợ cho ngành Giáo dục tại các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc.

Chú trọng phòng, chống khủng bố và phòng thủ dân sự

Quân chủng hải quân thông tin về tình hình biển đảo.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra quyết liệt, tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo trong khu vực gia tăng; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng nhiều hình thức mới. Những diễn biến này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quốc phòng, quân sự, an ninh tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục và trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quân đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bằng các giải pháp đồng bộ; chú trọng nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ ban chỉ huy quân sự, ban chỉ huy phòng thủ dân sự và cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống khủng bố.

Thứ trưởng yêu cầu các đại biểu chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức, chủ động khắc phục khó khăn trong sinh hoạt, đi lại; tập trung tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn tại cơ sở. Đặc biệt, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hành bắn đạn thật và suốt quá trình tập huấn.

Đối với các báo cáo viên, Thứ trưởng đề nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền đạt những kiến thức mới, kinh nghiệm và phương pháp thiết thực, giúp học viên nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố và phòng thủ dân sự.

Ban tổ chức được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Quy Nhơn để duy trì, tổ chức đợt tập huấn nghiêm túc, an toàn, hiệu quả.

Trong chương trình, các báo cáo viên cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa trong ngành Giáo dục; tư duy mới về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối Đại hội XIV của Đảng. Bên cạnh nội dung lý thuyết, các đại biểu còn thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK, súng ngắn K54 và tham quan, nghiên cứu, học tập thực tế tại Trung đoàn Không quân 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân. Sự kiện diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 27-30/10.