Thứ trưởng Phạm Quang Hưng phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Đình Tuệ.

Xác định rõ các nhiệm vụ quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác này đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập cùng có hiệu lực. Thời gian qua, các đơn vị của Bộ GD&ĐT đã chủ động công khai, minh bạch hoạt động, kê khai và xác minh tài sản, thu nhập, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ.

Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT tham dự hội nghị.

Dù vậy, vẫn có đơn vị còn coi đây là việc riêng của bộ phận tổ chức cán bộ, chưa gắn với nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày. Một số vụ việc chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra hoặc khi báo chí, dư luận phản ánh; công tác phân tích dữ liệu, cảnh báo rủi ro chưa thật sự hiệu quả. Kỹ năng phân tích dữ liệu, phát hiện vi phạm của một bộ phận công chức, viên chức còn hạn chế.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại đơn vị; quán triệt quy định mới tới từng công chức, viên chức, người lao động.

Đồng thời rà soát chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định mới để nhận diện vị trí, khâu công việc có nguy cơ; sửa đổi quy chế nội bộ, bảo đảm quyền hạn gắn với trách nhiệm và được kiểm soát chặt chẽ. Công khai, minh bạch trong tuyển sinh, tuyển dụng, bổ nhiệm, đấu thầu, mua sắm, quản lý tài chính, tài sản công; kiểm soát xung đột lợi ích; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Hội nghị tập huấn được tổ chức tại Hội trường Nhà văn hóa - Đại học Kinh tế quốc dân.

Nâng cao chất lượng kê khai, xác minh tài sản, thu nhập; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ; xử lý nghiêm vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành; bồi dưỡng đội ngũ tham mưu bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp. Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, nhà giáo, người học, cha mẹ học sinh và báo chí.

"Đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề của báo cáo viên đến từ Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ truyền đạt, nhất là các quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập; tích cực thảo luận, nêu rõ những vướng mắc tại đơn vị. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp các kiến nghị, báo cáo lãnh đạo Bộ GD&ĐT xem xét, chỉ đạo" - Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cho hay.

Cập nhật những quy định mới

Ông Nguyễn Cảnh Lam trao đổi nhiều thông tin quan trọng tại hội nghị.

Trao đổi tại hội nghị, ông Nguyễn Cảnh Lam - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc Ban Nội chính Trung ương chia sẻ, quát triệt, cập nhật các chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Gắn phòng chống tham nhũng với lãng phí và phòng chống tiêu cực. Phát hiện, xử lý tham nhũng lãng phí tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn.

Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Thực hiện chủ trương xét xử vắng mặt các đối tượng phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài. Từng bước hình thành quan điểm 4 không trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đình Nghị.

Ông Nguyễn Văn Tuấn trao đổi thông tin tới các đại biểu.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được lắng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trực thuộc Thanh tra Chính phủ về triển khai Nghị định 164/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn (thay thế Nghị định 130/NĐ-CP).

Công tác Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có mục tiêu nhằm phục vụ phát triển, tăng trưởng. Quan điểm là kiên quyết, kiên trì; phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc, từ cơ sở; phát hiện, xử lý nghiêm minh, nhân văn, thuyết phục. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước...