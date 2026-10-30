Bộ GD-ĐT: Tăng kiểm tra chéo, trộn thí sinh để ngăn gian lận thi cử

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá kỳ thi THPT năm 2026 có quy mô lớn với gần 1,2 triệu thí sinh, khoảng 2.500 điểm thi, hơn 54.000 phòng thi và trên 200.000 cán bộ, giáo viên cùng các lực lượng tham gia.

Tuy nhiên, kỳ thi để lại những vấn đề đáng suy ngẫm, nhất là vi phạm nghiêm trọng tại điểm thi Trường THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang khiến phải tổ chức thi lại.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, không thể xem những hành vi cố tình vi phạm quy chế thi là biểu hiện của bệnh thành tích, mà phải nhìn nhận đúng bản chất là vi phạm pháp luật. Do đó, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, cảnh tỉnh toàn ngành.

Chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027, Thứ trưởng đề nghị ngành giáo dục chú trọng quản trị rủi ro, tăng cường camera phòng thi và máy quét an ninh cầm tay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Toàn ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 37 ngày 20-10-2026 của Thủ tướng về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử.

Hội nghị tập trung phân tích những yếu tố quyết định thành công của kỳ thi, đồng thời làm rõ nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém và vi phạm

Tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết thêm, một trong những giải pháp là nghiên cứu bổ sung camera giám sát, thiết bị quét an ninh, tăng cường kiểm tra chéo và điều chỉnh phương án trộn thí sinh của các trường khác nhau tại cùng điểm thi. Trường hợp không thực hiện được phải có ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.