Bộ GD-ĐT siết quy định mới sau nhiều lùm xùm suất ăn bán trú

Ngay từ những ngày đầu năm học 2026-2027, tại một số tỉnh, thành phố lần lượt xuất hiện những phản ánh, vụ việc liên quan đến công tác tổ chức bữa ăn bán trú, từ chất lượng, định lượng suất ăn, thời gian giao nhận đến công tác kiểm tra, giám sát.

Vấn đề này cũng được đại diện Bộ GD-ĐT nêu lên tại hội nghị rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tổ chức mới đây.

Theo Bộ GD-ĐT, về tổ chức bữa ăn bán trú, hệ thống chỉ đạo đã chuyển từ yêu cầu “tổ chức được bữa ăn” sang “quản trị an toàn và chất lượng toàn bộ chuỗi bữa ăn”.

Bữa ăn học đường là vấn đề với quy mô lớn khi hiện nay toàn quốc có 96,8% cơ sở giáo dục mầm non tổ chức bán trú; khoảng 55% trường phổ thông tổ chức bữa ăn bán trú.

Nhà ăn bán trú tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: Ngô Thảo

Theo Bộ GD-ĐT, nhiều cơ sở đã xây dựng thực đơn theo độ tuổi, tổ chức số bữa và thời gian ăn phù hợp; huy động sự tham gia giám sát của cha mẹ học sinh từ khâu giao nhận thực phẩm, chế biến đến chất lượng bữa ăn.

Tuy nhiên, định hướng quản lý mới đặt yêu cầu cao hơn: Không chỉ bảo đảm có bữa ăn cho học sinh mà phải quản trị an toàn và chất lượng của toàn bộ chuỗi bữa ăn.

Đối với quản lý bữa ăn bán trú, Bộ GD-ĐT đang xây dựng quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông để khẩn trương ban hành.