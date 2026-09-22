Bộ GD&ĐT: Siết phương thức tuyển sinh đại học không phải là áp đặt một công thức chung

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến về đề xuất tinh gọn phương thức tuyển sinh đại học. Theo dự thảo, từ năm 2027, mỗi ngành, chương trình đào tạo được sử dụng tối đa ba phương thức tuyển sinh và từ năm 2028 còn một phương thức, không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, từ năm 2028, trường đại học chọn dùng điểm thi tốt nghiệp THPT làm phương thức tuyển sinh cho một ngành thì sẽ không đồng thời áp dụng thêm kết quả thi đánh giá năng lực hay học bạ THPT để xét tuyển vào chính ngành đó.

Trước những băn khoăn về quyền tự chủ của các trường, mới đây tại tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ GD&ĐT quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học, ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) đã có những giải đáp chi tiết.

Ông Nguyễn Tiến Thảo phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, việc hướng tới một phương thức tuyển sinh không đồng nghĩa Bộ GD&ĐT quy định một phương thức chung bắt buộc cho tất cả các trường. Cơ sở đào tạo vẫn thực hiện quyền tự chủ trong lựa chọn phương thức phù hợp với yêu cầu đầu vào của ngành, chương trình đào tạo. Điều quan trọng là phương thức được lựa chọn phải đánh giá đúng năng lực cần thiết của người học và tạo cơ hội cạnh tranh công bằng giữa các thí sinh.

Một số ý kiến đánh giá việc giảm số lượng phương thức tuyển sinh đối với từng ngành, chương trình đào tạo là hợp lý, góp phần hạn chế tình trạng sử dụng quá nhiều phương thức, qua đó kiểm soát tốt hơn chất lượng đầu vào và bảo đảm công bằng cho thí sinh.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị từ năm 2028 nên duy trì ít nhất 2 phương tuyển sinh thức thay vì một phương thức, nhằm tăng tính linh hoạt, mở rộng cơ hội cho thí sinh và giúp các trường lựa chọn được nguồn tuyển phù hợp.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo đánh giá các ý kiến trao đổi đã đề cập khá toàn diện từ định hướng chính sách đến những vấn đề cụ thể trong tổ chức thực hiện. Ban soạn thảo sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phù hợp; những vấn đề lớn về chính sách sẽ tiếp tục được báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

Ông Nguyễn Tiến Thảo mong muốn các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để văn bản khi ban hành vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa phù hợp với thực tiễn và tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.