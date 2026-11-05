Bộ GD&ĐT siết chuẩn đầu ra: Sinh viên sư phạm ngoại ngữ phải biết ít nhất 2 thứ tiếng

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên. Chuẩn đặt ra những thước đo khắt khe về chất lượng đầu ra nhằm bảo đảm cử nhân đại học sư phạm đáp ứng ngay yêu cầu đổi mới ở trường phổ thông, mầm non.

Một trong những yêu cầu đầu ra đáng chú ý nhất tại chuẩn là quy định về năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên sư phạm khi tốt nghiệp. Cụ thể, sinh viên tất cả các ngành sư phạm phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 (tương đương B1).

Một số chương trình đào tạo còn có thể có yêu cầu cao hơn.

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Đặc biệt, đối với ngành sư phạm ngoại ngữ, điều kiện tốt nghiệp phải là biết 2 thứ tiếng. Với ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1), sinh viên phải đạt tối thiểu bậc 5 (C1); với ngữ phụ (ngoại ngữ 2), sinh viên phải đạt tối thiểu bậc 3. Đồng thời, sinh viên phải có năng lực giao tiếp liên văn hóa.

Để đạt được chuẩn trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu chương trình đào tạo phải thiết kế sao cho ít nhất 3% khối lượng học tập là sinh viên được học, thực hành tiếng trực tiếp với chuyên gia, giảng viên, giáo viên là người bản ngữ.

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong suốt quá trình đào tạo

Chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học có thời gian đào tạo chuẩn 4 năm, với ít nhất 125 tín chỉ, chưa bao gồm các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định. Thành phần nghiệp vụ sư phạm có ít nhất 30 tín chỉ, trong đó ít nhất 12 tín chỉ dành cho rèn luyện nghiệp vụ, thực hành và thực tập sư phạm. Trong 12 tín chỉ tối thiểu này, ít nhất 8 tín chỉ dành cho thực hành, thực tập tại các cơ sở thực hành, thực tập.

Hoạt động rèn luyện được tổ chức theo lộ trình từ trải nghiệm môi trường giáo dục, tập dạy trong lớp học và môi trường số đến thực tập từng phần và thực tập toàn diện. Cơ sở đào tạo phải có cơ sở thực hành sư phạm hoặc có thỏa thuận hợp tác với các cơ sở giáo dục phù hợp, đồng thời tổ chức phối hợp giữa giảng viên sư phạm và giáo viên hướng dẫn tại nơi thực hành, thực tập.

Các chương trình ban hành sau thời điểm Quyết định có hiệu lực phải thực hiện theo Chuẩn. Đối với các chương trình ban hành trước ngày Quyết định có hiệu lực, cơ sở giáo dục đại học được phép đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên có trách nhiệm hoàn thành việc rà soát, cập nhật chương trình để đáp ứng các tiêu chí của Chuẩn trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.