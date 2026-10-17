Bộ GD&ĐT sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương được sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo đó, với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ sẽ chủ trì xây dựng đề án trình Thủ tướng, ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027.

Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD&ĐT chủ trì ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trong quý IV năm 2026; cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP HCM sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TP HCM.

Thành lập Phân hiệu trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

Chuyển giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng; Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Chuyển giao 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về Bộ Công an quản lý, gồm: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Bộ GD&ĐT cũng chuyển giao nguyên trạng Viện nghiên cứu Thiết kế trường học về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Sáp nhập Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP HCM vào Trường Đại học Sư phạm TP HCM.

Về mục đích, yêu cầu, Bộ GD&ĐT nêu rõ: Việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đúng các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, quy hoạch có liên quan và nhu cầu nhân lực của vùng, ngành, quốc gia.

Sắp xếp gắn với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị, tinh gọn, quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả và tự chủ; giảm đầu mối; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả đầu tư công; không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng.

Quá trình sắp xếp, tổ chức lại phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên và người lao động; không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục.

Đảm bảo tiến độ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại trong năm 2026 theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

Nguyên tắc thực hiện phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả tổ chức hoạt động của đơn vị; bảo đảm tính kế thừa: chương trình, văn bằng, chứng chỉ của người học được chuyển tiếp liền mạch; xử lý đồng bộ về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và pháp lý; có chính sách phù hợp đối với cán bộ, viên chức, người lao động dôi dư.

Trong quá trình tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị theo kế hoạch này, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị khác, đảm bảo phù hợp với các đề án sắp xếp, tổ chức lại khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.