Bộ GD&ĐT sáp nhập, chuyển giao hàng loạt trường

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị. Ảnh: Website nhà trường.

Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký vừa kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp được triển khai trong năm 2026, với các nhóm nhiệm vụ gồm sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Đối với 41 cơ sở giáo dục đại học, kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại dự kiến hoàn thành trước ngày 1/4/2027.

15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ sáp nhập hoặc trở thành phân hiệu đại học, chuyển giao về địa phương hoặc bộ khác quản lý.

Với các đơn vị sự nghiệp công lập khác, Bộ GD&ĐT dự kiến chuyển giao nguyên trạng Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học về trực thuộc trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM sáp nhập vào trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Danh sách các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT thuộc diện sắp xếp trong năm 2026 cụ thể như sau:

Theo kế hoạch, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ GD&ĐT yêu cầu gắn sắp xếp với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị; tinh gọn, quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả và tự chủ; giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả đầu tư công, không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên và người lao động; không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục.

Đồng thời, các trường phải bảo đảm tính kế thừa để chương trình, văn bằng, chứng chỉ của người học được chuyển tiếp liền mạch; xử lý đồng bộ về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và pháp lý; có chính sách phù hợp đối với cán bộ, viên chức, người lao động dôi dư.

Theo kế hoạch 06 của Bộ Chính trị hồi cuối tháng 7, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng chuyển trường đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD&ĐT hoặc địa phương quản lý; sáp nhập, hợp nhất các trường trên cùng địa bàn, trừ các trường thuộc lĩnh vực đặc thù.

Việc sắp xếp đảm bảo giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở đại học công lập, hoàn thành trước ngày 1/4/2027.