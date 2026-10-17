Bộ GD&ĐT sáp nhập, chuyển giao hàng loạt trường

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ngày 16/10 ký kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp được triển khai trong năm 2026, tập trung vào các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và những đơn vị sự nghiệp công lập khác. Đối với hệ thống giáo dục đại học, thời hạn dự kiến hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại là trước ngày 1/4/2027.

Ba trường cao đẳng sư phạm dự kiến sáp nhập vào đại học

Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, Bộ GD&ĐT dự kiến thực hiện phương án sáp nhập 3 trường cao đẳng sư phạm vào các trường đại học.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương dự kiến sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Bên cạnh đó, Bộ dự kiến thành lập Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại thành phố Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

Các phương án này nằm trong kế hoạch tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ, hướng tới tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh minh họa: Anh Văn)

11 trường nghề đã hoàn thành chuyển giao quản lý

Theo nội dung kế hoạch được công bố, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành việc chuyển giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý.

Danh sách gồm Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng, Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 và Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Ngoài ra, ba cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được chuyển giao về Bộ Công an quản lý, gồm Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Tổ chức lại hai đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT

Ngoài các cơ sở giáo dục, kế hoạch còn đề cập phương án tổ chức lại hai đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học dự kiến được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, hoàn thành trong quý IV/2026.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM dự kiến sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, với thời hạn hoàn thành trong cùng quý.

Đối với những đơn vị chưa thuộc diện sắp xếp trong năm 2026, Bộ yêu cầu tự rà soát, sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị bên trong theo định hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy hoạch liên quan.

Về tổ chức thực hiện, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, theo dõi, tổng hợp tiến độ và kết quả thực hiện. Các đơn vị được giao chủ trì phải xây dựng, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định và thời hạn; những đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai.