Bộ GD&ĐT quy định trách nhiệm của trường khi tổ chức dạy tăng cường

Giáo viên phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Nhà trường không được ép buộc học sinh tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu hoặc thu tiền trái quy định (Ảnh minh hoạ).

Theo Điều 10 của Thông tư, nhà giáo và những người tham gia các hoạt động này phải đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, hồ sơ, chế độ làm việc và trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người học.

Cụ thể, nhà giáo của cơ sở giáo dục phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà giáo, đồng thời có năng lực chuyên môn phù hợp với nội dung được phân công. Trường hợp thực hiện nội dung ngoài môn học hoặc hoạt động giáo dục được giao giảng dạy, giáo viên phải được bồi dưỡng, tập huấn trước khi thực hiện.

Đối với người không phải nhà giáo của cơ sở giáo dục, đơn vị phải kiểm tra, thẩm định hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ hoặc minh chứng năng lực chuyên môn phù hợp với nội dung đảm nhiệm trước khi phê duyệt tham gia.

Người tham gia cũng phải được tập huấn, phổ biến về kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy tắc ứng xử và các quy định bảo đảm an toàn cho người học.

Với chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân, nghệ sĩ, người có uy tín tại cộng đồng và các cá nhân khác không có văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ sư phạm, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải rà soát, đánh giá và chịu trách nhiệm về năng lực, kinh nghiệm cũng như nội dung giáo dục, bảo đảm phù hợp với mục tiêu giáo dục.

Thông tư cũng quy định cơ sở giáo dục phải định kỳ đánh giá chất lượng và điều kiện về phẩm chất đạo đức của đội ngũ nhân sự thực hiện hoạt động. Nhà trường phải dừng hợp tác với tổ chức, cá nhân không đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục hoặc có hành vi vi phạm quy tắc ứng xử trong môi trường sư phạm.

Các hành vi bị cấm khi tổ chức giáo dục tăng cường

Thông tư nêu rõ, nghiêm cấm cắt giảm, không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ nội dung giáo dục tăng cường theo kế hoạch đã được phê duyệt; chuyển, tách nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hoặc nội dung giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Việc lợi dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định cũng bị nghiêm cấm.

Nhà trường và các bên liên quan không được ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực dưới bất kỳ hình thức nào để người học tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu. Việc tham gia hay không tham gia hoạt động này cũng không được sử dụng làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng, phân loại người học hoặc thực hiện hành vi ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người học.

Nghiêm cấm thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường dưới bất kỳ hình thức nào; thu ngoài danh mục, vượt mức do UBND cấp tỉnh quyết định hoặc không đúng quy định đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Đồng thời, Thông tư cũng nghiêm cấm nhận tiền, tài sản, quà tặng hoặc lợi ích vật chất, phi vật chất khác từ tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, ngoài các khoản đã được xác định trong hợp đồng, thỏa thuận theo quy định tại khoản 4 Điều 18 và các khoản tài trợ theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở giáo dục không được tổ chức hoạt động khi chưa bảo đảm yêu cầu về nội dung, học liệu, đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện y tế và an toàn cho người học. Việc sử dụng tài liệu, học liệu chưa được thẩm định, phê duyệt theo quy định cũng bị nghiêm cấm.

Ngoài ra, việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân, hình ảnh, âm thanh của người học phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.