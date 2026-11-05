Bộ GD-ĐT quy định các trường hợp giáo viên được bổ nhiệm lại hạng chức danh

Thông tư mới được ban hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai các quy định về bổ nhiệm chức danh, xếp lương, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà giáo.

2 phương án thực hiện bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp

Thông tư làm rõ đối tượng bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương là những trường hợp được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao (kể từ ngày 3/11/2015 đến 20/3/2021) sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 3/11/2015).

Thông tư cũng quy định, các trường hợp bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương không bao gồm các trường hợp được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật hoặc chính sách thu hút, trọng dụng đặc thù của địa phương tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận và các trường hợp được bổ nhiệm hạng sau khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo.

Theo Bộ GD-ĐT, quy định bổ sung này kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương ở giai đoạn trước. Ảnh: Trọng Tùng.

Thông tư quy định 2 phương án thực hiện bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương. Mỗi phương án nêu rõ từng đối tượng áp dụng, điều kiện và nguyên tắc cụ thể bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức danh, tuân thủ chuẩn nghề nghiệp nhà giáo do Bộ GD-ĐT ban hành.

Theo Bộ GD-ĐT, quy định bổ sung này kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương ở giai đoạn trước do lịch sử để lại, bảo đảm thực hiện công bằng trong chế độ, chính sách giữa giáo viên được tuyển dụng ở các thời điểm khác nhau và thống nhất việc triển khai trên phạm vi cả nước.

Chuyển xếp hạng không phải căn cứ cơ cấu hạng chức danh

Thông tư mới quy định việc bổ nhiệm chức danh giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên từ các quy định cũ sang chức danh mới tương ứng theo quy định của pháp luật không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành, các trường hợp giáo viên do căn cứ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp mà phải bổ nhiệm vào hạng thấp hơn thì được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ. Những trường hợp này được truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Việc bổ sung quy định này nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương vận dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp của việc thăng hạng để hạn chế số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng theo quy định mới, bảo đảm việc chuyển xếp được thực hiện đúng bản chất của quá trình chuyển xếp tương ứng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên, khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua.

Việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại thông tư mới phải hoàn thành trước ngày 31/12.

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