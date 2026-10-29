Bộ GD-ĐT: Phụ huynh không được gây cản trở quy trình tổ chức bữa ăn bán trú

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Đây là lần đầu tiên, trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ được dành riêng một điều trong dự thảo, bên cạnh trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường và cơ sở cung cấp dịch vụ.

Theo đó, cha mẹ hoặc người giám hộ được tham gia giám sát việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin bằng hình thức phù hợp. Phụ huynh cũng được phản ánh, kiến nghị kịp thời với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Đi cùng quyền này, việc giám sát, phản ánh, kiến nghị phải bảo đảm đúng trách nhiệm và quyền của cha mẹ học sinh theo quy định, không được gây cản trở quy trình tổ chức bữa ăn và hoạt động giáo dục. Dự thảo cũng nêu rõ sự tham gia giám sát của phụ huynh không thay thế trách nhiệm của nhà trường và cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài vai trò giám sát, cha mẹ học sinh còn phối hợp với nhà trường giáo dục dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, giúp học sinh có kiến thức và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học tại gia đình và cộng đồng.

Phụ huynh có trách nhiệm cung cấp kịp thời cho nhà trường thông tin về tình trạng sức khỏe, dị ứng thực phẩm, chế độ ăn đặc thù và các thông tin khác liên quan trực tiếp đến an toàn bữa ăn của con em.

Các thông tin này chỉ được thu thập, sử dụng khi có căn cứ pháp lý phù hợp, nhằm phục vụ trực tiếp việc tổ chức bữa ăn. Đồng thời, phạm vi, đối tượng được tiếp cận và thời hạn lưu giữ dữ liệu cũng phải được xác định rõ.

Việc giám sát, phản ánh và kiến nghị của phụ huynh phải đúng quyền và trách nhiệm theo quy định, không được gây cản trở quy trình tổ chức bữa ăn và hoạt động giáo dục.. Ảnh: PV

Công khai để phụ huynh có căn cứ giám sát

Để phụ huynh có cơ sở thực hiện quyền giám sát, dự thảo yêu cầu nhà trường công khai nhiều thông tin. Trước khi đơn vị cung cấp dịch vụ bắt đầu hoạt động, nhà trường phải công khai tên, địa chỉ, thông tin liên hệ của đơn vị, loại dịch vụ, thời gian cung cấp, giá dịch vụ và các nội dung cần thiết khác để cha mẹ học sinh giám sát chất lượng bữa ăn.

Thực đơn phải được công khai theo ngày, theo tuần trước khi tổ chức bữa ăn và cập nhật kịp thời khi có thay đổi. Hình thức công khai phải thuận tiện để cha mẹ học sinh và cơ quan có thẩm quyền tiếp cận. Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thường xuyên, đối chiếu thực đơn, định lượng và khẩu phần ăn thực tế với nội dung đã công bố.

Khi có yếu tố nguy cơ hoặc nghi ngờ xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, người đứng đầu nhà trường quyết định tạm dừng tiếp nhận, sử dụng dịch vụ liên quan và thông báo ngay cho cơ quan y tế, cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp. Nhà trường phải tổ chức sơ cứu, chuyển người bị ngộ độc đến cơ sở y tế và giữ nguyên trạng thực phẩm, mẫu lưu, hồ sơ liên quan. Cùng với đó, nhà trường phải thông tin kịp thời, chính xác cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.

Dự thảo quy định không thu phần chi phí ngân sách đã bảo đảm. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định kinh phí tổ chức bữa ăn phải được theo dõi, hạch toán và quyết toán theo từng nguồn. Nhà trường không được thu của gia đình học sinh phần chi phí đã được ngân sách nhà nước hoặc nguồn hỗ trợ khác bảo đảm, cũng không được huy động, tiếp nhận các khoản đóng góp trái quy định.

Trường hợp mức hỗ trợ theo chính sách không đủ bù toàn bộ chi phí bữa ăn, phần chênh lệch chỉ được thu từ gia đình khi có căn cứ pháp luật về mức thu dịch vụ và có sự đăng ký hoặc thỏa thuận hợp pháp. Nhà trường phải công khai phương án tính toán sau khi đã trừ đầy đủ phần hỗ trợ. Việc nộp phần chênh lệch không được coi là điều kiện để xét duyệt hoặc chi trả chính sách cho học sinh.

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