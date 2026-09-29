Bộ GD-ĐT phản hồi thông tin 'học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian'

Bộ GD-ĐT cho cho biết, Bộ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học. Một số bài viết gần đây khai thác nội dung dự thảo nêu thông tin “học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian”.

Bộ GD-ĐT khẳng định, cách thông tin này chưa chính xác về phạm vi áp dụng, do chưa đối chiếu đầy đủ nội dung dự thảo với quy định hiện hành về tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ và chính sách học bổng có liên quan.

Khoản 1 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT quy định cơ sở đào tạo quyết định hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và kế hoạch học tập toàn khóa của từng chương trình, bảo đảm tuân thủ Luật Giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo và Quy chế. Dự thảo không sửa đổi quy định này. Cơ sở đào tạo tiếp tục có quyền và trách nhiệm tổ chức chương trình phù hợp, công khai kế hoạch học tập để người dự tuyển lựa chọn.

Nội dung dự thảo bổ sung đề cập trường hợp đào tạo thạc sĩ theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian, gắn với việc xác định đối tượng hưởng học bổng Chính phủ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP được nhận học bổng từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng/tháng.

Yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian và không đồng thời làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác được đặt trong phạm vi trường hợp này. Không có cơ sở để diễn giải thành quy định cấm mọi học viên thạc sĩ chính quy không thuộc đối tượng được hỗ trợ học bổng.

Bộ GD-ĐT cũng khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe, rà soát cách bố cục và diễn đạt quy định để văn bản khi hoàn thiện thể hiện rõ đối tượng, điều kiện và phạm vi áp dụng, thuận lợi cho cơ sở đào tạo thực hiện và người học tiếp cận chính sách.