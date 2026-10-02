Bộ GD&ĐT nghiên cứu giao địa phương in, phát hành sách giáo khoa

Ngày 30/9, Bộ GD&ĐT phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ nhằm triển khai kết luận của Thủ tướng về rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và bảo đảm cung ứng sách cho học sinh.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Vụ Giáo dục Phổ thông được giao xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, hướng tới hoàn thành bộ sách mới để sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Vụ Kế hoạch - Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu cơ chế đổi mới chính sách liên quan đến biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa.

Trong đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu nghiên cứu việc giảm các khâu trung gian trong phát hành, cung ứng sách; đồng thời “xem xét cơ chế giao các địa phương trực tiếp tham gia in ấn, phát hành sách giáo khoa”.

Mục tiêu đặt ra là tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua sách giáo khoa của học sinh. Vụ Kế hoạch - Tài chính cũng được giao nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ in ấn, phát hành sách.

Như vậy, việc địa phương tham gia in, phát hành sách giáo khoa là phương án đang được giao nghiên cứu, chưa phải quyết định chính thức về việc chuyển giao toàn bộ hoạt động này cho các tỉnh, thành.

Bộ GD&ĐT dự kiến giao các địa phương chịu trách nhiệm in, phát hành sách giáo khoa, cắt giảm khâu trung gian, tiết giảm chi phí và tiền mua sách của học sinh. (Ảnh: NXBGDVN)

Chuyển giao bản quyền sách giáo khoa về Bộ GD&ĐT

Ban Quản lý các dự án được giao phối hợp nghiên cứu cơ chế đặt hàng, quản lý và giữ bản quyền bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc. Một trong những nhiệm vụ cụ thể là nghiên cứu việc tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ GD&ĐT; quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số và đăng ký quyền tác giả theo quy định.

Đây là nội dung liên quan trực tiếp đến cơ chế quản lý bản quyền đối với bộ sách giáo khoa dự kiến sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Trong khi đó, Vụ Giáo dục Phổ thông được giao chủ trì tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, hướng tới hoàn thành bộ sách mới để sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029. Thời hạn hoàn thành kế hoạch là tháng 10/2026.

Khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa

Bên cạnh việc nghiên cứu cơ chế in, phát hành và quản lý bản quyền, văn bản của Bộ GD&ĐT còn giao các đơn vị triển khai giải pháp xử lý tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học 2026-2027.

Cụ thể, Vụ Giáo dục Phổ thông được giao tham mưu tổ chức các biện pháp cấp bách giải quyết tình trạng thiếu sách; chỉ đạo, hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ học tập, tăng cường sử dụng sách điện tử và tiếp tục cập nhật thông tin, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình cung ứng.

Vụ Tổ chức cán bộ được giao tham mưu Bộ trưởng chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Ngoài ra, Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin được giao đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, kết nối với cơ sở dữ liệu của Bộ Công an nhằm xác định cụ thể nhu cầu, số lượng học sinh theo từng cấp học, lớp học và cơ sở giáo dục. Đây là cơ sở phục vụ việc phân phối sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ.

Các đơn vị được phân công có trách nhiệm chủ động phối hợp, triển khai nhiệm vụ theo thời hạn quy định và báo cáo lãnh đạo Bộ về tiến độ, kết quả thực hiện.