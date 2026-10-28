Bộ GD-ĐT lý giải đề xuất thi lớp 10 bằng 2 môn Toán, Ngữ văn

Trao đổi về dự thảo thông tư quy chế tuyển sinh đầu cấp, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD-ĐT) đã lý giải phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với hai môn Toán và Ngữ văn.

Ông Tài cho hay, thực hiện tinh thần Nghị quyết 71, trong một năm qua, tỷ lệ học sinh sau lớp 9 được vào học lớp 10 đã tăng từ 75% lên trên 80%. Trong thời gian tới, tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng. Hiện nay, có những tỉnh đạt tỷ lệ 95%, thậm chí 97%.

Để tiến tới phổ cập giáo dục THPT theo tinh thần Nghị quyết 71, tỷ lệ học sinh hoàn thành lớp 9 được vào lớp 10 dự kiến tiếp tục tăng tại các địa phương.

Tỷ lệ học sinh phải tham gia thi tuyển để vào lớp 10 dự kiến sẽ giảm mạnh. Nhiều địa phương có thể thực hiện phương thức xét tuyển học bạ mà không cần thi tuyển.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD-ĐT).

Theo ông Tài, đề xuất giảm số môn thi xuất phát từ xu hướng ngày càng ít học sinh phải thi tuyển vào lớp 10 khi tỷ lệ được vào THPT tăng lên. Việc này cũng nhằm thực hiện tinh thần chỉ đạo “không dùng các kỳ thi để gạt bỏ cơ hội học tập”, đồng thời giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Các địa phương có thể lựa chọn xét tuyển, kết hợp xét tuyển với thi tuyển hoặc chỉ thi tuyển, tùy điều kiện thực tế. Theo ông, việc lựa chọn phương thức cần hướng tới giảm áp lực cho học sinh.

Một lý do khác là bảo đảm giáo dục toàn diện. Nếu kỳ thi quy định quá nhiều môn, học sinh có thể tập trung học theo môn thi, ảnh hưởng đến việc phát hiện năng lực và định hướng nghề nghiệp.

"Việc giảm môn thi hướng đến mục tiêu để học sinh học toàn diện, không xem kỳ thi là mục tiêu cuối cùng mà coi quá trình học tập là cơ hội phát hiện năng lực bản thân. Kỳ thi chỉ là thời điểm áp dụng trong một số tình huống bắt buộc nhằm tuyển sinh đúng đối tượng”, ông Tài nói.

Theo ông Tài, việc giảm số môn thi xuống còn 2 có nhiều ý nghĩa: Giảm áp lực thi cử, hướng đến giáo dục toàn diện, không dùng kỳ thi để gây áp lực cho học sinh và tránh vô tình định hướng các em lựa chọn ngành nghề theo môn thi.