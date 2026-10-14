Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về kết quả Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên chia sẻ: “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển đất nước.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, công tác hoàn thiện thể chế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi quy định pháp luật không chỉ tác động đến hoạt động quản lý nhà nước mà còn liên quan trực tiếp đến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ sở giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên phát biểu tại hội thảo.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống pháp luật về giáo dục không chỉ là bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục mà còn phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi và đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới”.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là nhiệm vụ Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GD&ĐT đã tổ chức rà soát toàn diện các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Kết quả Tổng rà soát là cơ sở quan trọng để Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm các quy định mới được xây dựng trên nền tảng thực tiễn, khắc phục những hạn chế của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, để bảo đảm kết quả rà soát thực sự khách quan, toàn diện và có giá trị thực tiễn, cần tiếp tục lắng nghe ý kiến từ các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học và các chủ thể trực tiếp thực hiện chính sách.

Quang cảnh buổi thảo luận.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ các vấn đề trọng tâm: Rà soát, đánh giá tính đầy đủ, chính xác của danh mục văn bản và kết quả tổng hợp rà soát; Nhận diện cụ thể các quy định còn bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp hoặc gây khó khăn trong thực tiễn; Đề xuất phương án xử lý cụ thể, bảo đảm có căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, tính khả thi và lộ trình thực hiện phù hợp.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên tin tưởng sự tham gia đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ sở giáo dục là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo động lực cho sự phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Báo cáo tại Hội thảo, ông Đào Hồng Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ GD&ĐT đã rà soát trên cơ sở 6 tiêu chí. Thứ nhất là rà soát, đánh giá sự phù hợp của văn bản quy phạm pháp luật với chủ trương, đường lối của Đảng. Thứ hai là rà soát, đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Ba là rà soát, đánh giá tính tương thích của văn bản quy phạm pháp luật với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bốn là rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện hành nghề, đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý, tạo gánh nặng chi phí tuân thủ.

Năm là rà soát, phát hiện quy định pháp luật không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý, không phù hợp thực tiễn, không khả thi, gây khó khăn, vướng mắc, tạo “điểm nghẽn” trong áp dụng, thực hiện pháp luật, cản trở quá trình phát triển.

Cuối cùng là rà soát, phát hiện các nội dung, lĩnh vực, vấn đề chưa có quy định pháp luật điều chỉnh.

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về thực tiễn triển khai chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực Giáo dục và đào tạo. Các ý kiến cũng tập trung đánh giá tính đầy đủ, chính xác, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và phù hợp thực tiễn của các quy định hiện hành.

Kết quả tổng rà soát là cơ sở để Bộ GD&ĐT xây dựng lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục và đào tạo theo hướng đồng bộ, hiện đại, minh bạch, khả thi; kịp thời xử lý những bất cập, vướng mắc, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong kỷ nguyên mới.