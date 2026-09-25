Bộ GD&ĐT lấy ý kiến Dự thảo Mô hình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

Bà Cù Thị Thuỷ, Phó vụ Trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT phát biểu tại hội thảo tại TPHCM, ngày 25/9. Ảnh: Phương Nhi

Hội thảo quy tụ sự tham gia góp ý của nhiều cán bộ quản lý thuộc Sở GD&ĐT TPHCM, hiệu trưởng, giáo viên các trường mầm non, giảng viên từ các trường ĐH, CĐ Sư phạm tại TPHCM, lãnh đạo UBND, ban văn hoá xã hội phường, xã, đặc khu… với sự chủ trì của bà Cù Thị Thuỷ- Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT

Hướng đến giảm tải cho giáo viên, cán bộ quản lý

Báo cáo tại hội thảo, TS. Hoàng Ngọc Hiển, chuyên viên Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT cho biết, Dự thảo đưa ra mô hình là Bộ tiêu chí gồm 3 nhóm tiêu chí, 10 tiêu chí, 31 chỉ báo, tập trung vào 3 nội dung cốt lõi cần chuyển đổi số trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Đó là, Chuyển đổi số trong nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em; Chuyển đổi số trong giáo dục trẻ em; Chuyển đổi số trong quản trị nhà trường và kết nối gia đình, cộng đồng.

TS. Hoàng Ngọc Hiển, chuyên viên Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT.

Các tiêu chí, chỉ báo được xây dựng theo hướng mở, xác định những nội dung, kết quả cốt lõi cần hướng tới trong chuyển đổi số; cơ sở giáo dục mầm non căn cứ điều kiện thực tiễn chủ động lựa chọn giải pháp, cách thức triển khai phù hợp.

Bộ Tiêu chí hướng đến việc hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý. Trong đó, đối với giáo viên, sẽ giảm thời gian, công sức cho công việc hành chính để dành nhiều thời gian hơn cho trẻ. Đối với cán bộ quản lý, có dữ liệu số thống nhất, kịp thời phục vụ điều hành, ra quyết định; giảm số lượng phần mềm, hồ sơ…

5 nội dung của Dự thảo Mô hình đã được lấy ý kiến, gồm: 10 tiêu chí, 31 chỉ báo; cách diễn đạt; Những chỉ báo khó thực hiện; 4 mức tham chiếu và Việc bảo vệ dữ liệu, hình ảnh của trẻ.

Các thành viên điều hành Hội Thảo góp ý Dự thảo Mô hình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trên nền tảng số tại TPHCM. Ảnh: P.N

Tại hội thảo, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên cho biết việc ứng dụng công nghệ trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đã được triển khai tại một số cơ sở giáo dục mầm non và bước đầu mang lại hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phong (phường Tân Hưng, TPHCM) cho biết; trường đã sử dụng phần mềm phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, trong đó có các chức năng như tính khẩu phần dinh dưỡng, điểm danh, sổ liên lạc và kết nối với cha mẹ trẻ.

Theo bà Vân, việc ứng dụng nền tảng số giúp giảm tải đáng kể cho giáo viên và nhà trường. “Một số tiêu chí trong Dự thảo mô hình, trường chúng tôi đã thực hiện nên tôi kỳ vọng khi Bộ tiêu chí này ra đời, nhà trường và giáo viên càng được giảm tải hơn”, bà Vân nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó chủ tịch UBND phường Tân Hưng, TPHCM góp ý tại hội thảo. Ảnh: P.N

Một số ý kiến khác cũng đề nghị Bộ GD&ĐT tính toán để Bộ tiêu chí khi được ban hành có thể kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của địa phương. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, cho biết TPHCM hiện đang triển khai chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực và đã được đồng bộ. Vì thế, bà Thanh góp ý Bộ tiêu chí này nên được lồng ghép với khung năng lực chuyển đổi số và các hệ thống dữ liệu hiện có của TPHCM để nhà trường, giáo viên càng giảm tải, tập trung cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Có công cụ để nhìn nhận tổng quát

Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Phú, TPHCM cũng đánh giá cao việc Bộ GD&ĐT xây dựng dự thảo mô hình, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số tại các địa phương ngày càng được đẩy mạnh.

Theo nữ chuyên viên này, thực tế triển khai chuyển đổi số tại địa phương thời gian qua cho thấy nhu cầu xây dựng các tiêu chí thống nhất là cần thiết. Nếu được triển khai phù hợp, các tiêu chí có thể hỗ trợ đáng kể công tác quản lý tại các nhóm lớp mầm non độc lập.

Ông Trần Bảo Dinh, Tổng giám đốc Công ty chuyển đổi số trường học thông minh Titkul phát biểu góp ý tại hội thảo.

Ông Trần Thanh Thắng, đại diện Trung tâm Phát triển GD&ĐT phía Nam (Bộ GD&ĐT), ghi nhận nỗ lực của ban soạn thảo. Theo ông, ba nhóm nội dung trong dự thảo cơ bản bao quát các hoạt động quản trị của cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời có sự liên thông với định hướng chuyển đổi số và các bộ tiêu chí đang được triển khai ở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học.

Phân tích và đánh giá về dự thảo bộ tiêu chí, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng; khi được triển khai, các cơ sở giáo dục mầm non sẽ có công cụ để nhìn nhận tổng thể quá trình chuyển đổi số của đơn vị.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TPHCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: P.N

Theo bà Điệp, thông qua từng tiêu chí và chỉ báo, nhà trường có thể xác định mình đã thực hiện được những nội dung nào, nội dung nào còn hạn chế và khả năng hoàn thành các yêu cầu trong thời gian tới. Từ đó, cán bộ quản lý có cơ sở điều chỉnh kế hoạch, huy động các thành viên trong nhà trường cùng tham gia quá trình chuyển đổi số.

"Chuyển đổi số trước hết là câu chuyện tổ chức dữ liệu. Muốn thực hiện hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa tổ chuyên môn, cụm chuyên môn và các đơn vị liên quan"- Bà Điệp nhấn mạnh.

Đông đảo cán bộ quản lý, hiệu trưởng, giáo viên, chính quyền địa phương... đã tham dự hội thảo góp ý Dự thảo. Ảnh: P.N

Phát biểu tại hội thảo, bà Cù Thị Thuỷ - Phó vụ Trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự chỉ đạo, triển khai chuyển đổi số của TPHCM cũng như sự tham gia của các phường, xã, đặc khu và các cơ sở giáo dục mầm non.

"Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số trong giáo dục mầm non, theo định hướng của dự thảo là sử dụng dữ liệu và công nghệ để hỗ trợ công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Song song đó giảm tải những công việc hành chính không cần thiết cho đội ngũ giáo viên"- bà Thủy nói.

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ là cơ sở để Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Mô hình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trên nền tảng số trong cơ sở giáo dục mầm non trước khi ban hành.

Bà Trần Nguyễn Thảo Quyên, Hiệu trưởng Trường MN Hoạ Mi 1, phường Chợ Lớn (TPHCM) kiến nghị: Khi chuyển các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục lên nền tảng số, vấn đề bảo đảm quyền cá nhân, quyền riêng tư của trẻ cần được đặt ra rõ ràng. Hệ thống cần có các yêu cầu cụ thể về bảo vệ cơ sở dữ liệu, sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm hạn chế rủi ro khi xảy ra sự cố.