Bộ GD&ĐT lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tặng hoa chúc mừng Bộ Tư pháp nhân Ngày Pháp luật Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Bộ GD&ĐT triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong xây dựng, hoàn thiện thể chế

Sáng 9/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và Đoàn công tác của Bộ đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư pháp nhân Ngày Pháp luật Việt Nam. Tiếp Đoàn có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp; đồng thời trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Tư pháp đối với Bộ GD&ĐT trong xây dựng, thẩm định, hoàn thiện thể chế và phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, Bộ trưởng cho rằng cần nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Đối với giáo dục pháp luật trong nhà trường, Bộ trưởng khẳng định cần hình thành ý thức thượng tôn và chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên ngay từ sớm, với nội dung, phương pháp phù hợp từng lứa tuổi, cấp học. Gia đình, nhà trường và xã hội cần phối hợp chặt chẽ; trong đó, nhà giáo và phụ huynh phải phát huy vai trò nêu gương trong chấp hành pháp luật.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các bộ, ngành trong hoàn thiện thể chế.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng mong muốn hai Bộ tiếp tục tăng cường phối hợp, không chỉ trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế mà còn trong tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Quang cảnh buổi tiếp.

Phát huy vai trò nòng cốt của công tác pháp chế, lan tỏa văn hóa pháp luật trong toàn ngành

Với thông điệp “Đột phá thể chế, hoàn thiện pháp luật - Kiến tạo động lực phát triển giáo dục và đào tạo”, Vụ Pháp chế giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ GD&ĐT chỉ đạo, triển khai công tác pháp chế.

Thời gian qua, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ lập đề nghị, soạn thảo, thẩm định, rà soát, kiểm tra và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật về giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Vụ Pháp chế còn tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ và cơ sở giáo dục trên cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Đáng chú ý, tại Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật quốc gia, Bộ GD&ĐT đã đạt giải “Tập thể tích cực tham gia Cuộc thi”, với sự tham gia sôi nổi, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Kết quả này ghi nhận tinh thần chủ động, gương mẫu của Bộ GD&ĐT trong học tập, tìm hiểu và lan tỏa tri thức pháp luật.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên chụp ảnh cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) tại sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Ngành Giáo dục đồng thời đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, dân chủ, trách nhiệm, minh bạch và hiện đại.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là hoạt động trong đợt cao điểm tuyên truyền mà còn trở thành công việc thường xuyên, ý thức tự giác và nét đẹp văn hóa tại mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, đối với mỗi cán bộ, nhà giáo và người học. Thượng tôn và thực hiện nghiêm Hiến pháp, pháp luật là nền tảng quan trọng để xây dựng, phát triển nền giáo dục Việt Nam bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên và tập thể lãnh đạo Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT).