Bộ GD&ĐT không yêu cầu các trường dừng tất cả chương trình liên kết

Học sinh tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Ngày 21/10, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT), đã làm rõ quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và chương trình liên kết theo nhu cầu người học tại các trường phổ thông.

Không dừng tất cả chương trình

Theo ông Tài, Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT xác định hoạt động giáo dục tăng cường là những nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước và nhà trường theo quy định. Do đó, các cơ sở giáo dục không được thu tiền của người học dưới bất kỳ hình thức nào đối với những hoạt động này.

Kinh phí tổ chức, bao gồm chi phí học liệu, phần mềm, thiết bị và vật tư phục vụ hoạt động, được bảo đảm từ dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ sở giáo dục; nguồn học liệu dùng chung do cơ quan quản lý giáo dục cung cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Thông tư cũng không cho phép các trường quy đổi kinh phí thực hiện hoạt động giáo dục tăng cường thành khoản thu bình quân trên mỗi học sinh hoặc đặt điều kiện đóng góp để học sinh tham gia.

Đáng chú ý, các trường không được lấy lý do thiếu kinh phí để tự ý thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường hoặc chuyển những nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước sang hoạt động theo nhu cầu người học, thường gọi là môn liên kết, nhằm thu phí.

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, các trường có thể tổ chức trên cơ sở tự nguyện và thu phí theo quy định nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện. Một số nội dung chuyên sâu về ngoại ngữ, lập trình, robot, Internet vạn vật (IoT), nghiên cứu khoa học kỹ thuật hoặc hoạt động phát triển năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể thao có thể xem xét tổ chức theo hình thức này, tùy thuộc vào bản chất hoạt động và các điều kiện liên quan.

Tuy nhiên, việc một chương trình có tên gọi là liên kết hoặc có sự tham gia của đối tác không đồng nghĩa với việc nhà trường được phép thu tiền. Cơ sở giáo dục phải căn cứ vào bản chất nội dung để xác định hoạt động thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hay đáp ứng nhu cầu riêng của người học.

Về các chương trình liên kết đang triển khai, đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định Thông tư 85 không quy định việc chấm dứt tất cả chương trình tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Việc tiếp tục, điều chỉnh hay dừng một hoạt động cụ thể phải xem xét dựa trên bản chất nội dung, điều kiện tổ chức, quy định của thông tư và các văn bản pháp luật có liên quan.

Các hoạt động đã phê duyệt hoặc đang thực hiện theo văn bản, hợp đồng ký kết trước ngày 15/11 được tiếp tục triển khai đến hết năm học 2026-2027.

Việc xử lý các chương trình đang thực hiện cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, tránh cả hai cách hiểu cực đoan là yêu cầu dừng toàn bộ chương trình liên kết hoặc cho phép tiếp tục tất cả hoạt động chỉ vì đã triển khai từ trước.

Các trường cần rà soát nội dung chương trình liên kết và thực hiện theo quy định. Ảnh minh họa: Wellspring.

Trường phải rà soát nội dung, đối tác và mức thu

Để thực hiện thống nhất quy định mới, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát kế hoạch, nội dung hoạt động, đối tác, mức thu và điều kiện tổ chức. Khi phát sinh vướng mắc, các trường cần chủ động trao đổi với cơ quan quản lý giáo dục để được hướng dẫn.

Các sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định và không đặt thêm điều kiện, thủ tục ngoài Thông tư 85.

Bộ GD&ĐT đồng thời yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm thông tư, bảo đảm hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức đúng trách nhiệm và không thu tiền của người học; hoạt động theo nhu cầu phải dựa trên sự tự nguyện, công khai và tuân thủ quy định.

Việc triển khai quy định mới nhằm phân định rõ trách nhiệm bảo đảm các nội dung giáo dục cần thiết cho mọi học sinh với việc đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển năng khiếu riêng.

Qua đó, các trường có cơ sở rà soát chương trình đang tổ chức, tránh thu sai quy định nhưng cũng không phải dừng đồng loạt những hoạt động đáp ứng đủ điều kiện.