Bộ GD&ĐT: Không xây dựng chương trình, bộ sách giáo khoa mới từ đầu

Theo lý giải của Bộ GD&ĐT, không phải xây dựng lại chương trình và SGK từ đầu, mà là quá trình kế thừa, rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới.

Trên cơ sở Chương trình GDPT được rà soát, cập nhật, bổ sung, Bộ sẽ hoàn thiện SGK, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, không gây xáo trộn lớn trong dạy và học.

Theo Bộ GD&ĐT, ngày 22/9, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về cung ứng SGK; rà soát chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Thủ tướng yêu cầu Bộ tập trung rà soát, hoàn thiện Chương trình GDPT theo hướng giảm tải, học sinh được học tập, được trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Năm học này, toàn quốc sử dụng một bộ SGK thống nhất.

Thủ tướng cũng đồng thời yêu cầu rà soát, bổ sung các nội dung về nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc. Rà soát các vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên, bản quyền, trên cơ sở đó hoàn thiện SGK theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn, kịp thời điều chỉnh những bất cập.

Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã chủ động tổ chức rà soát Chương trình GDPT. Bộ thành lập các nhóm nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lí, giáo viên và các đối tượng có liên quan.

Hiện, Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh chương trình GDPT 2018 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Trên cơ sở Chương trình được rà soát, cập nhật, bổ sung, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức triển khai việc hoàn thiện SGK cập nhật kịp thời những yêu cầu, định hướng mới của chương trình vào sách.

SGK sẽ giảm tải nội dung quá chuyên sâu

Bộ GD&ĐT cho biết, SGK sẽ kế thừa và cập nhật, bổ sung những yêu cầu mới của chương trình GDPT; bổ sung, cập nhật các nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc và các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng phù hợp với yêu cầu của chương trình và lứa tuổi học sinh.

SGK cũng sẽ giảm những nội dung trùng lặp, nặng về lí thuyết hoặc quá chuyên sâu, không cần thiết đối với giáo dục phổ thông.

Cùng với việc hoàn thiện nội dung Chương trình và SGK, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng.

Trong đó, bản quyền SGK phải được xác định là tài sản của Nhà nước. Bộ GD&ĐT chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền, đồng thời nghiên cứu phương án phát hành miễn phí SGK cho học sinh theo lộ trình quy định.

Việc hoàn thiện chương trình và SGK sẽ được thực hiện theo lộ trình, có bước đi phù hợp, bảo đảm đủ thời gian để tổ chức biên soạn, thẩm định, hoàn thiện, chuẩn bị các điều kiện triển khai và hướng dẫn đội ngũ giáo viên.

Năm ngoái, toàn quốc sử dụng 3 bộ SGK gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh Diều và Chân trời sáng tạo.

Tháng 12/2025, Bộ GD&ĐT quyết định sử dụng một bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Đầu năm học này, tình trạng thiếu SGK diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố.